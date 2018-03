I 12 per l' Albert Schweitzer Tournament 2018 Capobianco

Alberto Villani - broker di Pavia - ucciso in Messico con due revolverate alla testa. Accanto un cartello : "Mi è successo per essere un ladro" : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos. Lo riporta La Provincia Pavese secondo la quale a fianco del corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Ho rinunciato al volo di Stato come primo atto. I veti per la formazione del nuovo governo sono un errore" : Il suo primo atto da presidente del Senato è Stato rinunciare al volo di Stato. "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse". In un'intervista al Corriere della Sera parla Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno più alto di palazzo Madama.Sull'iter tortuoso per la ...

Roma - Alberto De Rossi rinnova per altre due stagioni : Roma - La Roma ha annunciato il rinnovo per due stagioni del contratto con Alberto De Rossi come allenatore della Primavera. 'È il premio più grande, una grande gratificazione - ha dichiarato il ...

Alberto Stasi rinuncia all’eredità del padre : niente risarcimento per la famiglia Poggi : "Un comportamento anomalo" che avrebbe impedito ai genitori e al fratello della ragazza assassinata a Garlasco di ottenere il risarcimento "ultramilionario" al quale era stato condannato in seguito alla irrevocabilità decisa nel dicembre 2015 dalla Cassazione. Stasi sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio della ex fidanzata.Continua a leggere

Maria Elisabetta Alberti Casellati - l’ennesima partita persa per le donne : di Leda Adamo partita persa per le donne. Con la scelta di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato l’era berlusconiana ha impresso il suo sigillo indelebile all’Italia dell’altrimenti politicamente corretto e scottato definitivamente la coscienza di coloro ancora in grado di indignarsi. Come dimenticare l’allora Cavaliere accolto dai genitori delle diciottenni alla loro feste di compleanno, ospite d’onore, e la fila ...

Boxe - l’Italia femminile perde 4-3 il dual match contro la Francia. Vince Mesiano - battuta Alberti : La Nazionale Italiana di Boxe femminile è stata sconfitta dalla Francia per 4-3 nel dual match svoltosi a Frejus. Il ko delle azzurre è parso immeritato a coach Cadarella: “Stephanie Silva ha perso alla fine di un match equilibrato, Mostarda ha vinto nettamente e bene il suo incontro così come la Mesiano e la Amato. Sconfitte paradossali quelle delle Alberti e della Delaurenti che avrebbero meritato la vittoria. La Flahli non è andata male ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

C'è l'accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una lunga notte di trattative, c'è l'accordo tra centrodestra e M5S sui nomi di Maria Elisabetta Alberti Casellati al Senato e Roberto Fico alla Camera

Ulisse il piacere della scoperta : Alberto Angela torna con Alessandro Magno - 24 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela sulle tracce di Alessandro Magno In attesa della nuova serie che partirà da ...

In mostra i reperti scoperti durante le missioni del re Carlo Alberto : 'La più grande truffa ottocentesca di reperti archeologi'. Così l'ha definita Raimondo Zucca, professore di archeologia dell'Università di Sassari. Una storia incredibile che emerge anche grazie alle ...

Alberto Dandolo - pace con Claudio Sona/ Il giornalista : "Ecco perchè ho deciso di scusarmi con lui" : Alberto Dandolo, dopo la pioggia di accuse ricevute dal web, spiega con un lungo post su Instagram perchè ha deciso di scusarsi con Claudio Sona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)