Huawei P20 | scheda tecnica | prezzo e uscita in Italia

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e Apple iPhone X : il confronto : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Con l’uscita di Huawei P20 Pro chi ha messo da parte un bel gruzzoletto per comprarsi uno smartphone inizia ad avere l’imbarazzo della scelta. Da oggi infatti sono almeno tre i telefoni disponibili che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione tanto della critica quanto del grande pubblico: oltre al P20 Pro di queste ultime ore sono già in commercio l’iPhone X di Apple e il Galaxy ...

LG G7 con o senza la tacca in stile iPhone X e Huawei P20? LG lo chiede ai propri fan : LG chiede ai propri fan se il prossimo smartphone android top di gamma LG G7 dovrà utilizzare o meno la tacca sul display in stile iPhone X o Huawei P20.In casa LG le cose non sembrano andare particolarmente bene, i conti del reparto smartphone continuano a rimanere in rosso e la dirigenza quest’anno non vuole commettere errori sui dispositivi più importanti.LG G7 con o senza il Notch (tacca) sul display?Continue reading LG G7 con o senza ...

Huawei P20 e P20 Pro a rate da Wind : ecco il prezzo : L’operatore telefonico Wind presenta la propria offerta in abbonamento o ricaricabile per i nuovi smartphone android top di gamma Huawei P20 e P20 Pro: scopriamo i prezziIn data 27 marzo 2018 sono stati presentati a Parigi i nuovi Huwei P20 e P20 Pro, due smartphone android top di gamma che hanno fatto parlare di se per l’alta qualità del comparto fotografico, soprattutto il modello Pro con tre camere posteriori.Il modello P20 costa ...

Huawei P20 Pro si candida ad essere il migliore smartphone Android? Impressioni dopo 48 ore (video) : Huawei Mate 20 Pro sta convincendo nelle prime ore di utilizzo, vi raccontiamo la nostra esperienza degli ultimi due giorni, tra super fotocamera e design "ispirato" L'articolo Huawei P20 Pro si candida ad essere il migliore smartphone Android? Impressioni dopo 48 ore (video) proviene da TuttoAndroid.

Con Vodafone quale prezzo Huawei P20 e P20 Pro? Tanti giga e hotspot gratuito : Anche Vodafone lancia il suo prezzo Huawei P20 e P20 Pro a rate per ricaricabili e in abbonamento. Dopo avervi presentato le offerte di Tre Italia e di Wind, ecco che tocca anche all'operatore rosso dire la sua. Il pieno di giga è assicurato e pure il tanto chiacchierato hotspot gratuito appena introdotto dal vettore. Qual è la specifica offerta dedicata al Huawei P20? Lo smartphone nuovo di zecca potrà essere acquistato a rate grazie al ...

Huawei P20 Pro - tre fotocamere Leica per 'professionisti' : Un device ambizioso che unisce tutto quello che oggi è al centro del mondo tecnologico: internet delle cose, processori potentissimi, intelligenza artificiale, sensori delle fotocamere sempre più ...

Huawei e i suoi nuovi smartphone P20 - a rischio il primato di Samsung ed Apple? : Tutte le attenzioni sono rivolte ai nuovi modelli Huawei P20 appena usciti. Come succede per la maggior parte delle case di produzione, vengono fatti uscire due o tre device della stessa famiglia, e così è successo per il brand cinese che ha lanciato sul mercato tre nuovi smartphone: P20, P20 Lite e P20 Pro. E' interessante vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tre nuovi top di gamma. Vi presentiamo i tre nuovi arrivati Il modello ...

Wind detta il prezzo Huawei P20 e P20 Pro : offerte rateali a partire da 10 euro al mese : Wind ha fissato il prezzo Huawei P20 e P20 Pro con le proprie offerte rateali attraverso l'opzione Telefono Incluso, proponendo anche la possibilità a chi volesse di portarsi a casa i dispositivi a fronte di una spesa unica (cliccate qui per le proposte di 3 Italia). Il programma di cui sopra, esteso ai top di gamma cinese da ieri 28 marzo, si costituisce di un contributo iniziale, 30 rate mensili ed una spesa finale che varia in base al ...

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : tutte le caratteristiche ufficiali - Prezzo e colori : Le ultime creature asiatiche sono state presentate a Parigi, nella suggestiva cornice del Grand Palais e in diretta streaming per tutto il mondo: il P20 è disponibile da subito per l'acquisto , nei ...

Huawei P20 e P20 Pro sono già disponibili - ecco dove acquistarli : Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono già disponibili all'acquisto con gli operatori Vodafone, TIM e Tre e in diverse catene di elettronica, sia in negozio sia online. ecco i prezzi offerti da MediaWorld, Unieuro, ePrice, Euronics e Trony per i due nuovi top di gamma. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro sono già disponibili, ecco dove acquistarli proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Huawei P20 e P20 Pro con Tre : tutte le offerte a rate con piani ALL-IN : Il Prezzo di Huawei P20 e P20 Pro con Tre a rate e in abbonamento con i piani ALL-IN è già servito, a meno di 24 ore dal lancio ufficiale di entrambi i telefoni avvenuto nella giornata di ieri 27 marzo. I due telefoni hanno convinto soprattutto per la rivoluzione fotografica di cui si sono fatti promotori ma pure per tanti altri dettagli delle loro schede tecniche che pure abbiamo esaminato. Come fare ora ad avere questi esemplari con un ...

Intelligenza artificiale avanzata per Huawei P20 : solo il Mate 10 Pro la riceverà? : Ieri pomeriggio abbiamo avuto modo di assistere alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Pro, con apposito evento organizzato a Parigi. Le impressioni suscitate agli addetti ai lavori e soprattutto al pubblico sono contrastanti, ma a freddo tutti sembrano essere concordi sul fatto che la fotocamera potrebbe essere l'elemento in grado di fare la differenza per questi device. Al dì là dei discorsi legati alla componente hardware, ...

Huawei P20 mette l'intelligenza artificiale a disposizione degli sviluppatori : ... una evoluta doppia fotocamera sul P20, e una potente intelligenza artificiale in entrambi modelli, i più brillanti consumatori di oggi possono cattivare e condividere lo splendore del mondo intorno ...

Huawei P20 mette l'intelligenza artificiale a disposizione degli sviluppatori : A fine febbraio uno smartphone ha guidato una Porsche. Era un Mate 10 della Huawei, il primo con intelligenza artificiale e così come era (ed è) capace di distinguere se si sta fotografando un gatto o un piatto di spaghetti, è riuscito in 5 giorni a imparare a riconoscere un ostacolo stradale. Ora l'asticella si è spostata ancora oltre. Presentando a Parigi il nuovo smartphone P20, Huawei ha ...