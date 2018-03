Huawei non si ferma più In Cina arriva Enjoy 8e | tutto quel che serve a 142 euro

Caos totale Huawei P8 Lite 2017 TIM tra tempi aggiornamento B187 e non solo : tweet ufficiale : Si è creato un vero e proprio Caos attorno ad uno smartphone molto diffuso in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, soprattutto in riferimento al modello brandizzato TIM. Come riportato pochi giorni fa, il caso relativo all'aggiornamento B187 ha creato un giallo, se non altro perché alcuni utenti hanno già ricevuto l'upgrade. Il primo, tra le altre cose, da un po' di mesi a questa parte per lo smartphone tanto popolare nel nostro Paese. ...

Non un mostro di potenza il Huawei P20? Come il vecchio Samsung Galaxy S8 secondo Geekbench : Tutti gli occhi puntati sul Huawei P20 in uscita il prossimo 27 marzo a Parigi. Del device si sa quasi tutto oramai, Come pure raccontato questa mattina, ma in questi minuti i primi test Geekbench sulle prestazioni del telefono appaiono addirittura deludenti: visto che il prossimo top di gamma sembrerebbe addirittura comparato al vecchio Samsung Galaxy S8. Proprio così, non al suo successore Samsung Galaxy S9. Come visibile nello screenshot ...

Ribaltone Huawei P9 e P9 Plus : certo l’aggiornamento Oreo in Cina - P9 Lite non pervenuto : Risalgono le quotazioni di Huawei P9 e P9 Plus per la ricezione dell'aggiornamento Oreo, una possibilità che avevamo ormai del tutto accantonato, soprattutto alla luce delle prime indiscrezioni diffuse dal produttore, e da quelle ultime divulgate da TIM. Non si può parlare di un contrordine vero e proprio, ma nemmeno ignorare quanto affermato da un funzionario locale dell'OEM, che proprio in queste ore, come comunicato su 'Gizmochina', ...

A tutta Huawei P10 Lite : 10 cose uniche che non conoscete di questo telefono : Faremmo tutti bene a non sottovalutare il fascia media Huawei P10 Lite: solo chi ne possiede uno può capire di cosa stiamo parlando (e forse nemmeno). Si tratta di un telefono molto ben realizzato ed equipaggiato, che forse il produttore cinese avrebbe fatto meglio a pubblicizzare di più. Sulla scia dell'entusiasmo generata dal P9 Lite, diverse sono state le adesioni anche per questo successivo modello, di cui alcune particolarità ancora si ...

Huawei Y9 (2018) è ufficiale : non male per 200 euro - ma poco originale : Huawei Y9 (2018) è stato svelato oggi da Huawei e sfortunatamente, come anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, non è nulla di che, nel senso che è il solito smartphone di Huawei di fascia bassa-media.

Prezzo cambio schermo - batteria e non solo su Huawei P8 e P8 Lite fuori garanzia : listino ufficiale : Non sono pochi i possessori di un Huawei P8 e P8 Lite 2015 in Italia. Qual è il Prezzo di ricambi per il display, batteria o altre componenti hardware che necessitano di essere svecchiate sugli esemplari dei due device fuori garanzia? Per non essere colti impreparati di fronte alla richiesta di qualche centro autorizzato e non, ecco che dal sito Huawei Italia raccogliamo i reali costi delle principali unità hardware che possono essere ...

Tre presupposti cruciali per il VoLTE su Huawei P9 Lite dopo la B403 : perché non funziona : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana caldissima per i possessori di un Huawei P9 Lite, in quanto da un lato c'è stata una pioggia di segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento B403 a bordo del proprio modello no brand, mentre dall'altro c'è stato anche chi ha iniziato a ricevere la patch successiva, vale a dire la B405. Essendo ancora molto limitati i casi riguardanti il secondo pacchetto ...

Cosa cambia per Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento Oreo e EMUI 8.0 : perché in molti non lo hanno ancora ricevuto : L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 e P10 Plus con EMUI 8.0 è partito lo scorso 1 marzo in Italia come prontamente riportato sul nostro magazine. Quali sono i cambiamenti reali garantiti dal nuovo major update e come mai molti possessori dei device in Italia non hanno ancora ricevuta la notifica OTA del firmware nuovo di zecca? Cerchiamo di spiegarlo nei minimi dettagli in questo articolo. Con Oreo, il Huawei P10 e il P10 Plus vedono ...

Novità a non finire per Huawei P9 Lite VNS-L21 : occhi puntati sull’aggiornamento B397 : Passi importanti per Huawei P9 Lite VNS-L21, non il modello ufficiale previsto per l'Italia, ma comunque diffuso nel nostro Paese perché distribuito da alcuni e-commerce. Questa volta per il dispositivo è stato disposto il rilascio dell'aggiornamento B397, che segue il precedente B395 con patch di gennaio, di cui vi avevamo parlato ad inizio dello scorso mese. Il pacchetto odierno, di cui per primo ci ha dato notizia il solito ...

Ufficiale : Huawei P20 avrà una variante Pro - non Plus : Il 27 marzo Huawei presenterà P20 e P20 Pro. La notizia arriva dalle aree intorno al MWC 2018 di Barcellona in cui sono apparsi dei tabelloni pubblicitari

Non preventivabile per Huawei P9 Plus l’aggiornamento B383 : nuove speranze per la batteria : Sono ore calde per gli utenti che in due anni scarsi di vita del device hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Plus, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata TIM. In attesa di conferme a proposito dell'arrivo dell'interfaccia EMUI 8.0, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnata dall'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, oggi 1 marzo tocca concentrarci sul rilascio di una nuova patch. Mi riferisco alla B383, che sta ...

Huawei Watch 3 non sarà lanciato a breve : Richard Yu, il CEO di Huawei, ha confermato che il colosso cinese è al lavoro su un nuovo smartWatch Android, che non sarà però lanciato a breve

Dietrofront Huawei P20 (foto) : non 3 ma 2 fotocamere principali? : Niente da fare: il Huawei P20 non avrà i 2 tanto sospirati sensori per la fotocamera tanto chiacchierati nelle ultime settimane ma verrà alla luce con un comparto "solo" doppio? La presentazione del nuovo top di gamma avverrà solo il prossimo 27 marzo, ma archiviata tutta l'attività di indiscrezioni intorno al Galaxy S9 oramai consegnato alla storia, ecco che ci si concentra al massimo proprio sulla prossima ammiraglia del produttore cinese. E ...

Non ci sara’ Huawei P11 ma Huawei P20 : Le ultime soluzioni tecnologiche Huawei le inserirà nel Huawei P20 che sostituirà Huawei P10. La presentazione Huawei P20 sarà il 27 Marzo con presentazione Huawei P20 Plus e Huawei P20 Lite.