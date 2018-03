Huawei lancia P20 e P20 Pro puntando su fotocamere con sensori fino a 40MP sviluppate in

Huawei lancia il P20 - scommette su foto e sfida Apple e Samsung - : La compagnia cinese, terza al mondo tra i produttori di smartphone, svela il suo ultimo smartphone e punta a competere con l'iPhone X e il Galaxy S9

MediaWorld lancia il nuovo volantino "Cucina - che passione!" e svela il prezzo degli Huawei P20 : MediaWorld lancia un nuovo volantino, caratterizzato dallo slogan "Cucina, che passione!", che sarà valido dal 29 marzo all'11 aprile e al cui interno ci sono un sacco di prodotti tecnologici, fra cui i nuovi Huawei P20, non ancora annunciati.

Huawei Nova 2s Monument Valley Edition lanciato in Cina : Huawei Nova 2S è uno smartphone con ampio display lanciato dal produttore asiatico in Cina lo scorso dicembre e che è ora disponibile in una nuova versione

Slanciatissimo Huawei P9 Lite con aggiornamento B407 e B408 : le novità fin qui emerse : Stiamo ricevendo davvero ottimi segnali in questo periodo da Huawei per quanto concerne lo sviluppo software di alcuni suoi device, come nel caso di un prodotto del calibro di Huawei P9 Lite, ancora oggi popolarissimo in Italia dopo l'ondata di vendite registrata fino al lancio del suo successore. Nei giorni scorsi abbiamo fatto chiarezza sul possibile rilascio dell'aggiornamento Android Oreo dopo i tweet discordanti di TIM, alimentando ...

Huawei Watch 3 non sarà lanciato a breve : Richard Yu, il CEO di Huawei, ha confermato che il colosso cinese è al lavoro su un nuovo smartWatch Android, che non sarà però lanciato a breve

Huawei lancia il MateBook X Pro a tutto schermo con fotocamera nascosta nella tastiera : BARCELLONA_Mentre il P20 può aspettare, perché Huawei ha deciso di lanciare il nuovo smartphone top di gamma in un evento a parte tra un mese, qui al Mobile World Congress di...

Mobile World Congress - Huawei lancia l’ultrabook con la fotocamera nella tastiera : Barcellona – Niente smartphone ma un ultrabook e due tablet. Così Huawei ha aperto la giornata dedicata alle presentazioni alla vigilia della fiera, con il Ceo Richard Yu sul palco del Centre de Convencions Internacional a raccontare come l’azienda cinese intende espandere la propria presenza in segmenti rimasti finora marginali rispetto alla telefonia Mobile. La priorità è crescere nell’ambito computer, non focalizzandosi tanto sui numeri ...

Huawei nel 2018 dovrebbe lanciare più smartphone con processori Kirin : Stando alle ultime indiscrezioni, Huawei avrebbe in progetto di lanciare più smartphone animati da processori HiSilicon nel corso del 2018