Heidi Klum ha un fidanzato giovanissimo | è il chitarrista dei Tokyo Hotel

Heidi Klum esce con Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel : Heidi Klum. avrebbe colpito ancora. La 44enne supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca naturalizzata statunitense, ex moglie di Seal, avrebbe infatti ammaliato un altro giovanissimo.Rumor alla mano, Heidi starebbe uscendo con il connazionale Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel che di anni ne ha 28. I due sono stati pizzicati a Los Angeles in atteggiamenti a dir poco inequivocabili. Baci in strada per Tom e Heidi, nei ...