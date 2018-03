fanpage

(Di venerdì 30 marzo 2018) Almeno tre gli incidenti stradali nel pomeriggio nella zona di Perugia: in uno scontro tra Padule e Spada, lungo la variante che arriva a, una anziana signora classe 1916 ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita. Ferito anche un 38enne.