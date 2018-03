Grigliata | 5 errori da evitare per non rovinarla

gqitalia

(Di venerdì 30 marzo 2018) Carne comprata dal macellaio di fiducia, griglia storica compagna di mille avventure, tempo soleggiato a sufficienza per lasciare in casa il cappotto e una banda di amici scatenati. Gli ingredienti per un barbecue di successo ci sono tutti, ma occorre ugualmente fare molta attenzione: già, perché talvolta basta qualche piccola distrazione per trasformare unada mille e una notte in un “guarda, non offenderti, ma se ordinassimo una pizza?”. E allora, in vista di primavera, Pasquetta, bella stagione, inaugurazione del giardino nuovo e qualsiasi altra ricorrenza ad hoc, ecco una pratica lista dei 5che un professionista della griglia non deve mai commettere. Non dimenticare la marinatura Può sembrare un qualcosa di superfluo, ma no, non lo è affatto. Grazie a MasterChef e Alessandro Borghese, i tuoi compagni di calcetto sono ormai più critici sul fronte cibo di quanto non ...