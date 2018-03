“Grazie Fabri” Il regalo di Rita Dalla Chiesa | spunta un vecchio video che commuove

caffeinamagazine

: RT @Corriere: Rita Dalla Chiesa su Frizzi: «Per Stella e tutti i bambini, grazie Fabri» - moscadinieleog : RT @Corriere: Rita Dalla Chiesa su Frizzi: «Per Stella e tutti i bambini, grazie Fabri» - luisa_pacelli : RT @Corriere: Rita Dalla Chiesa su Frizzi: «Per Stella e tutti i bambini, grazie Fabri» - jovinow : RT @Corriere: Rita Dalla Chiesa su Frizzi: «Per Stella e tutti i bambini, grazie Fabri» -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Morto Fabrizio Frizzi,, che è stata la sua prima moglie, non è riuscita nemmeno a trovare le parole per ricordarlo. O meglio: il dolore era talmente forte che, dopo essere andata all’ospedale Sant’Andrea dove il conduttore è morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo, solo molte ore dopo, nel cuore della notte, ha lasciato un pensiero sui social: “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro”, ha scritto sul suo profilo Facebook dopo aver dribblato fotografi e giornalisti in ospedale. Lì, sopraffatta dalle lacrime, aveva tagliato corto così: “Fabrizio mancherà a tutti”. Una grande verità. Il giorno dei funerali, mercoledì 28, tra i tantissimi omaggi di amici e colleghi, ha colpito il cuscino di lunghe rose rosa con un nastro firmato ...