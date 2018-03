Governo | si lavora ai “tre modi” per risolvere la crisi senza andare a nuove elezioni

Forza Italia - Bernini capogruppo al Senato : “Col M5s continuerò a lavorare - con loro si può parlare. Ora un Governo al Paese” : Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri ...

Governo M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Cresce l'ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi 'responsabili' Il Mattarella-pensiero sul Governo : governo Salvini più probabile del governo Di Maio. E' l'input che, ufficiosamente, arriva dai piani alti del Quirinale. Fonti di Forza Italia raccontano di contatti telefonici tra il Centrodestra e il presidente della Repubblica sugli equilibri politici in vista della formazione dell'esecutivo Segui su affaritaliani.it

Carceri - ok del Governo alla riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

Ue : ministro Economia Padoan incontra Dombrovskis a Bruxelles - Governo lavora su quadro tendenziale : Ho anche ribadito una cosa che spero sia nota ormai a questo punto", cioè che "il governo sta lavorando sul quadro tendenziale" , in relazione al documento di Economia e finanza-Def, , "che comprende ...

Governo - Tronchetti Provera : serve lavorare insieme : Il mondo corre, l'Italia può correre veloce e anche più veloce degli altri, ma insieme: questo è il vero tema del Paese, se corriamo insieme siamo un grande Paese". Lo ha detto, durante una visita ...

Silvio Berlusconi lavora al Governo Salvini : Incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, candidato a formare il Governo di centrodestra. Il mandato spetta a

Salvini lavora al suo Governo : “tirerò il paese fuori dalle sabbie mobili” : Non ci sono dubbi. La coalizione del centrodestra ha vinto le elezioni. I grillini sono arrivati secondi. In Parlamento Salvini

Whirlpool : Fim - bene Governo - lavorare per reindustrializzazione sito (2) : (AdnKronos) - "Si avvia da subito il processo di reindustrializzazione da parte di Invitalia con l'utilizzo del fondo di sostegno appena approvato dal Cipe, anche con risorse che verranno stanziate da Embraco. Sarà conclusa la procedura di legge con un mancato accordo su licenziamenti, mentre è stat

"Avremo un Governo Renzi-Berlusconi Gianni Letta ci sta già lavorando" : ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO - Intervista di Affaritaliani.it a Massimo Cacciari. "Chi voto? Partito Democratico. E cosa vuole che voti? Salvini? Meloni? Berlusconi? Di Maio? Dai, su..." Segui su affaritaliani.it

Gli industriali svedesi scrivono al Governo : "Basta espulsioni di migranti qualificati - ci servono per lavorare" : ... nei settori manufatturiero e internettiano, e in generale nell´export di qualità che produce circa metà del prodotto interno lordo della piú importante e avanzata economia del nord. 'Siamo ...