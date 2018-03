Governo | Salvini | ' Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto'

Governo - Salvini 'Dialogo con tutti ma si parte dal nostro programma'. M5S Di Maio premier' : ROMA - Dialogo con tutti, ma la base della discussione è il programma di centrodestra. Lo ha sottolineato a Ischia, dove è andato a trascorrere quelli che definisce 'due giorni di pausa', il leader ...

Salvini “programma Centrodestra - sì reddito di cittadinanza”/ Governo - Di Maio replica : “io unico premier” : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "stiamo ragionando con Di Maio, vertice dopo Pasqua". Di Maio sul Blog, “io l'unico candidato premier, no accordi senza questa premessa”(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:12:00 GMT)

Marine Le Pen benedice il Governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Marine Le Pen 'benedice' l'ipotesi di un Governo targato Lega e M5s : 'Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta' : Madame Le Pen, cosa significa per lei il successo in Italia della Lega, un partito che è vostro alleato in Europa e con il quale condividete tante battaglie e tanti valori politici? Rappresenta una ...

Governo - Salvini : 'Dialogo - ma si parta da programma del centrodestra' - : Il leader della Lega non chiude le porte alle altre forze, ma ribadisce le sue condizioni. E spiega: "Con il M5S stiamo ragionando, con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Sì al reddito di cittadinanza, ...

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier" dice sull'ipotesi di un Governo tra Lega e M5s, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo.

Governo tra Di Maio e Salvini? È tutto pronto : la bomba del big di centrodestra Video : Sin dal 5 marzo scorso, il giorno successivo alle #Elezioni politiche, #Matteo Salvini e #Luigi Di Maio, quelli che sono considerati unanimemente i vincitori della tornata elettorale hanno iniziato un balletto di dichiarazioni sulle condizioni da porre per una futura e ipotetica alleanza di Governo puntualmente riportate da tutti gli organi di stampa. Una vera e propria girandola di dichiarazioni tra i due si sono suste tutti i giorni, ...

Governo tra Di Maio e Salvini? È tutto pronto : la bomba del big di centrodestra : Sin dal 5 marzo scorso, il giorno successivo alle elezioni politiche, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, quelli che sono considerati unanimemente i vincitori della tornata elettorale hanno iniziato un balletto di dichiarazioni sulle condizioni da porre per una futura e ipotetica alleanza di Governo puntualmente riportate da tutti gli organi di stampa. Una vera e propria girandola di dichiarazioni tra i due si sono susseguite tutti i giorni, ...

'Tra qualche giorno spero ci siano i numeri per il Governo' - Salvini - : Casamicciola , Na, , 30 mar. , askanews, 'Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, a Ischia per il fine settimana ...

Governo - SALVINI “VERTICE DI MAIO DOPO PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Sondaggi politici - l’alleanza M5s-Lega funziona : gli elettori sperano in un Governo Salvini-Di Maio : Gli ultimi Sondaggi rivelano come gli italiani abbiano apprezzato l'accordo trovato da M5s e Lega sulle presidenze delle Camere e si augurano che Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano trovare un'intesa per formare il nuovo governo.Continua a leggere

Governo - Salvini : tra qualche giorno spero ci siano numeri : Casamicciola , Na, , 30 mar. , askanews, 'Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, a Ischia per il fine settimana ...

Sondaggi - Governo M5s-Lega/ Accordo Di Maio-Salvini piace al 33% : altrimenti - meglio nuove Elezioni : Sondaggi, Governo Lega-M5s: l'Accordo Salvini-Di Maio convince il 33% degli italiani. Le alternative e gli scenari: nuove Elezioni, Accordo M5s-Pd e Esecutivo del Presidente Mattarella(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Governo - Salvini 'Pronto a parlare con tutti ma si parte dal programma del centrodestra' : Dialogo con tutti, ma la base della discussione è il programma di centrodestra. Lo ha sottolineato a Ischia, dove è andato a trascorrere quelli che definisce 'due giorni di pausa', il leader della ...