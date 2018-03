ilfattoquotidiano

: Governo, Giannuli tira le orecchie a Di Maio: “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Mera… - MPenikas : Governo, Giannuli tira le orecchie a Di Maio: “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Mera… - Cascavel47 : Governo, Giannuli tira le orecchie a Di Maio: “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Mera… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Lo storico Aldoa Omnibus (La7) afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Diche non vuoleil passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi L'articololea Di: “Pur diilda Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao” proviene da Il Fatto Quotidiano.