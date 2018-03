Governo | gelo Lega-grillini sul reddito di cittadinanza

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018) No, non è proprio aria di vertice, almeno per ora. "Volete sapere quando io vedrò Salvini? Tranquilli, a Pasqua e Pasquetta non dovrete lavorare", taglia corto Di Maio con i giornalisti che lo attorniano in Transatlantico. Forse, chissà, potrà accadere martedì, prima delle consultazioni sul Colle. O magari, se la trattativa riprenderà corpo, si incontreranno dopo il primo giro al Quirinale. Ma adesso, nonostante gli sforzi degli sherpa, "non ci sono ancora le condizioni". Basta sentirli. "Ho registrato convergenze a destra e a sinistra - dice Di Maio - solo il Pd si sottrae. Non vogliamo un premier non eletto e io sono stato votato da 11 milioni di italiani, più del doppio del secondo". E Salvini: "Dialogo con tutti, subalterni a nessuno". Palla quindi a Sergio Mattarella, che ha convocato i partiti tra mercoledì 4 e giovedì 5 per poi prendersi una pausa di riflessione. Tanto l'intesa ...