Governo : Faraone (Pd) - opposizione non è condanna a irrilevanza - patetico pensarlo : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) – “Qualcuno ha scambiato il Pd ‘partito di Governo’ con il Pd ‘sempre al Governo’. Questa certa idea che ‘o si governa o si muore’ è davvero comica se non fosse che sta diventando l’ennesimo psicodramma di un Pd che di certo non gode di ottima salute. Adesso basta però”. A scriverlo su Facebook è il senatore del Pd, Davide Faraone, che aggiunge: “Gli ...