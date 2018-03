Governo | Delrio | discussione sarà su come svolgere opposizione

Governo : Delrio-Marcucci - gruppi Pd a opposizione : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Il posto del Pd è all’opposizione”. Lo dicono i neo eletti capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci a Democratica, il quotidiano on line del Pd a proposito dell’atteggiamento dei gruppi Pd sulla formazione del Governo. Dice Marcucci, presidente dei senatori dem: “Io sono convinto che Salvini e Di Maio alla fine troveranno un accordo, quando avranno risolto la primaria ...

Nuovo Governo - Delrio : “Se Mattarella chiederà di formarne uno - si valuterà”. Orlando : “Basta dire : arrangiatevi” : I conti per una possibile maggioranza si fanno anche, forse soprattutto, al Quirinale. E se quindi il presidente della Repubblica chiedesse un ulteriore sforzo al Partito Democratico? Se il Colle chiedesse ai democratici di fare un governo? “Si valuterà”, risponde il ministro Graziano Delrio, nome forte per la segreteria di passaggio dall’assemblea di aprile alle primarie (ma lui smentisce ancora: “Ci sono persone più ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un Governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al Governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...