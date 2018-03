Governo | Casellati | tempi in linea con attese Paese | no a veti

Casellati : «La formazione del nuovo Governo? Mettere un veto è sempre un errore» : E sono certa che il presidente Mattarella, con la sua esperienza politica, saprà indirizzare al meglio i partiti. Mi auguro che i tempi siano anche in linea con le scadenze che ci sono oggi nel Paese.

Governo - consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Ecco il calendario : La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica sarà il presidente del Senato. Sarà poi il turno del presidente della Camera e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Governo - consultazioni il 4 aprile : si inizia con Casellati e Fico : Due giorni di consultazioni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Quirinale ha reso noto il calendario delle consultazioni. Si inizia mercoledi 4 aprile, alle 10.30, con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Seguono Roberto Fico e alle 12.30 il presidente emerito Giorgio Napolitano. ...

Governo - consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Seguito l'ordine di parlamentari eletti : Il 4 aprile partiranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà poi il turno del presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Governo - Casellati : “Condivisione su mio nome viatico per legislatura” : “Il mio e’ un incarico denso di grandi responsabilità, il momento che vive il nostro Paese è molto difficile ma sono ottimista perché la grande condivisione che c’è stata attorno al mio nome e alla mia candidatura può essere un viatico per questa nuovo legislatura”. Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova durante un saluto istituzionale organizzato dal sindaco Sergio Giordani. “E’ ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del Governo - Di Maio : “E’ aperta a tutti” : Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo, Di Maio: “E’ aperta a tutti” “Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e’ slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene […]

