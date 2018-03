Governo | Casaleggio | rispettare volontà popolare | non temiamo elezioni

meteoweb.eu

: Casaleggio: «Per il governo si rispetti la volontà del popolo. Non temo il voto» - Corriere : Casaleggio: «Per il governo si rispetti la volontà del popolo. Non temo il voto» - alessand_mella : #Casaleggio «Nuovo #governo, si rispetti la volontà popolare»...quindi si affidi l'incarico alla coalizione di… - RadioLondra_ : 08:37 | Governo, Casaleggio (M5s): 'Intese? Conta la volontà popolare' -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma, 30 mar. (AdnKronos) – Per il nuovo“delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che lavenga rispettata. La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari”. Lo dice Davide, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo, nonsembra essere il primo su Meteo Web.