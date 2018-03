Novità Google Play Store : nuova grafica per tutti - date di rilascio e posizione in classifica : Il Google Play Store introduce alcune Novità da web, da mobile e dall'applicazione: scopriamo insieme la nuova interfaccia e le nuove informazioni disponibili per le applicazioni. L'articolo Novità Google Play Store: nuova grafica per tutti, date di rilascio e posizione in classifica proviene da TuttoAndroid.

Una nuova truffa sul Play Store utilizza i pop-up di Google per rubare denaro : Gli utenti Android dovrebbero prestare attenzione ad un nuovo tipo di truffa sul Play Store che utilizza i pop-up di Google. Scopriamo come funziona L'articolo Una nuova truffa sul Play Store utilizza i pop-up di Google per rubare denaro proviene da TuttoAndroid.

Google Play Books migliora la lettura degli Audiolibri con nuove funzionalità : Google Play Books si aggiorna e migliora la lettura degli Audio Libri grazie ad alcune nuove funzionalità che sono chiamate Smart Resume, Family Library, comandi Google Assistant, e la velocità di lettura.A circa due mesi dall’uscita degli Audiolibri su Google Play Books, il colosso americano ha effettuato alcuni aggiornamenti che dovrebbero migliorare la vostra esperienza d’uso nell’ascolto dei libri che avete scaricato.Google ...

Google Play ci dirà su quale app trovare film e serie TV : Con l'aumento dell'offerta nel settore delle piattaforme di streaming video , è aumentata anche la 'deframmentazione' dei cataloghi . A risolvere i vostri dubbi ci pensa Google Play , la cui nuova ...

Google permette di chiedere il rimborso dei servizi acquistati sul Play Store entro 14 giorni : Google ha pubblicato oggi le nuove politiche legate ai rimborsi relativi all'area economica europea, introducendo una finestra di tempo più ampia per le richieste di rimborso dei servizi acquistati. L'articolo Google permette di chiedere il rimborso dei servizi acquistati sul Play Store entro 14 giorni proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Play Film : ora comunica la disponibilità anche su altri servizi streaming - video - : ... grazie a questa funzionalità basterà cercare il titolo di un Film per sapere, oltre che se è disponibile nel catalogo di Play Film, se è possibile trovarlo sulle altre piattaforme streaming. Google ...

Google Play Film vi aiuta a trovare cosa guardare e dove : Google Play aiuterà gli utenti a trovare con maggiore semplicità i contenuti multimediali che desiderano guardare dai vari servizi streaming online disponibili L'articolo Google Play Film vi aiuta a trovare cosa guardare e dove proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi esclusivi Google Pixel “Come and Play” per tutti : link download : Gli esclusivi sfondi “Come and Play” disponibili in precedenza solo sui dispositivi Google Pixel sono ora disponibili per tutti gli smartphone android e Apple iPhone, ecco il link per il download dei wallpaper in alta definizione.Finalmente potete provare sul vostro smartphone Android i nuovi ed esclusivi sfondi destinati originariamente solamente per i dispositivi Google Pixel.Stiamo parlando della serie di Wallpaper “Come and ...

Gli sfondi “Come and play” creati per Google Pixel 2 sono disponibili al download : I coloratissimi sfondi Come and play che Google aveva creato in esclusiva per i suoi Pixel 2 e Pixel 2 XL sono ora disponibili al download per tutti. Google Design ha reso scaricabili cinque delle nove immagini, sono in alta risoluzione sia per smartphone che per desktop. L'articolo Gli sfondi “Come and play” creati per Google Pixel 2 sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui crash report pena la rimozione delle app dal Play Store : Google sta inviando tramite e-mail una comunicazione in cui avverte gli sviluppatori di un cambiamento di rotta nelle proprie politiche di privacy. La questione riguarda i crash report, faccenda che d'ora in poi dovrà essere più chiara per gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a far chiarezza entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pena l'esclusione dal Play Store. L'articolo Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui ...

Google migliora Play Music per Wear OS e aggiunge la modalità shuffle : Appena la settimana scorsa Google aveva annunciato il cambio di denominazione di Android Wear, oggi invece la novità riguarda Play Music per il nuovo Wear OS, che si migliora e si arricchisce della modalità shuffle. Sembra che l'aggiornamento in questione sia già stato introdotto nell'app Wear OS da un paio di giorni. L'articolo Google migliora Play Music per Wear OS e aggiunge la modalità shuffle proviene da TuttoAndroid.

Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori : Google Play Store consente agli sviluppatori di invitare fino a 100 utenti fidati per eseguire dei test, mentre diventa un po' più facile cambiare il proprio paese. L'articolo Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Con Google Play Instant si gioca su Android senza installare nulla : (Foto: Google) Era l’anno scorso quando nel Play Store di Google iniziavano a farsi strada le prime Instant app, app speciali che per essere eseguite non avevano bisogno di essere installate e che, nei piani della casa di Mountain View, avrebbero rivoluzionato il modo di intendere il software su smartphone. Quel progetto è ancora attivo, ma da poche ore ha iniziato a coinvolgere anche un’altra, fondamentale categoria di app: i ...