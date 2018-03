God of War su PS4 Pro potrà girare in due diverse modalità grafiche

Novità su God of War in 4K su PS4 Pro - ecco le 2 modalità grafiche : Il game director di God of War, Cory Barlog, sta parlando tantissimo ultimamente del suo gioco. Poco fa sono emersi tantissimi video. Ci sono Novità per quanto riguarda il comportamento del blockbuster su PS4 Pro a livello tecnico. Ha confermato innanzitutto che God of War avrà due modalità grafiche sulla console più potente di Sony: la prima punterà al 4K, la seconda sulle performance aumentando il frame rate. I giochi migliorati su PS4 Pro ...

Ecco come si presenta God of War su PS4 Pro : God of War arriverà a breve su PS4, l'attesa esclusiva per le console Sony sarà lanciata tra meno di un mese e, a quanto pare, la versione per PlayStation 4 Pro sarà la prossima grande vetrina tecnologica per la macchina mid gen, come ha riportato Digital Foundry nella sua precisa analisi.Ora, grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che Sony Interactive Entertainment Japan ha deciso di condividere in rete un nuovo video di ...

God of War : PlayStation e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo il giorno prima del lancio : Per festeggiare con i fan l'uscita del nuovo God of War, PlayStation Italia organizzerà il 19 aprile (il giorno prima del lancio del titolo) un evento esclusivo a numero chiuso dedicato alla propria community.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalare a solo uno di voi questo invito esclusivo, ma assieme al vincitore potrà entrare all'evento anche un altro accompagnatore.L'evento si terrà nel pomeriggio del 19 aprile a Roma. Orario e luogo ...

God of War è la prossima grande vetrina tecnologica per la PS4 - articolo : Sony Santa Monica, uno studio sinonimo di eccellenza tecnica, sta per completare lo sviluppo dell'ultimo God of War, e la scorsa settimana abbiamo finalmente avuto l'occasione di vedere di più del gioco tramite il cristallino output video a 4K di PS4 Pro. Ed è subito stato evidente che ciò che appare su schermo è estremamente promettente. God of War non ha nulla da invidiare a titoli del calibro di Uncharted 4 e Horizon: Zero Dawn quando si ...

God of War ci porta alla scoperta della mitologia norrena in cinque nuovi video : Con il mese di aprile ormai alle porte e l'uscita di God of War che si avvicina a grandi passi, Sony continua il proprio focus su una delle esclusive PS4 più importanti di questo 2018, un titolo sicuramente chiave per tutta la compagnia, per Santa Monica Studios e per il futuro delle avventure di Kratos.Come ormai saprete il gioco è ambientato in una mitologia completamente diversa da quella dei giochi precedenti dato che si passa dalla ...

La lore di God of War viene approfondita in nuovi video : God of War, nuovo capitolo per PlayStation 4 della storica e brutale serie di Santa Monica Studio, arriverà sui nostri scaffali nel mese di aprile. Intanto gli sviluppatori continuano a fomentare il nostro hype con nuove clip o approfondimenti. Questa volta è il turno della lore del gioco, piuttosto intricata se consideriamo tutti gli elementi che compongono la mitologia norrena. L'approfondimento sulla lore di God of War si divide, in tutto, ...

God of War : tra le ispirazioni per il level design figura Bloodborne : Ci avviciniamo a grandi passi verso l'uscita dell'attesissimo God of War e, con il lancio in programma il prossimo mese, la rete è ormai invasa da informazioni e dettagli sull'esclusiva PS4. Le ultime novità sul titolo di Santa Monica ci parlavano dell'assenza di una modalità New Game Plus e di come è stato realizzato il brutale stile di combattimento di Kratos, ora è tempo di scoprire una delle influenze che hanno reso possibile la creazione ...

L'importanza del "perché" per il director di God of War : Il fatto che Cory Barlog ami profondamente i single-player e le produzioni story-driven è sotto gli occhi di tutti e God of War, pur non lasciando in secondo piano il combat system, rientra sicuramente in questa categoria di produzioni "lineari". Il director dell'esclusiva PS4 in uscita il 20 aprile ha spiegato un concetto molto importante che si è posizionato alla base dello sviluppo delle nuove avventure di Kratos: il "perché". Le sue ...

God of War : un video ci mostra come è stato realizzato lo stile di combattimento di Kratos : Il prossimo mese God of War arriverà finalmente sulle nostre PS4, il lancio dell'atteso titolo si avvicina sempre di più e la rete continua ad essere invasa da interessanti informazioni, tra le ultime vi segnaliamo quelle che ci parlavano dell'assenza di una modalità "New Game Plus", che sarà sostituita da "qualcosa di diverso".God of War, come certamente saprete, vi permetterà nuovamente di vestire i panni di Kratos, un personaggio piuttosto ...

God of War : niente "New Game Plus" - gli sviluppatori hanno pensato a qualcosa di diverso dopo il termine della storia : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è sicuramente quella di God of War per PlayStation 4. Con l'avvicinarsi del lancio del titolo in rete si fanno sempre più numerose le informazioni e i dettagli sulla nuova avventura di Kratos, le notizie più recenti ci parlavano delle possibili similitudini con un altra pesante esclusiva PS4, ovvero The Last of Us.Ora, il director Cory Barlog, torna a condividere dettagli e, stando a quanto ...

Il finale di God of War scontenterà i giocatori? Le ultime indiscrezioni : Poco meno di un mese ci separa dall'avvento sul mercato dell'atteso ritorno sulla scena videoludica di God of War, la serie curata dai ragazzi di Santa Monica che per l'approdo ufficiale su PS4 (non tenendo conto dell'edizione rimasterizzata di God of War 3, ndr) si appresta a lasciare i lidi greci della città di Sparta e limitrofe per abbracciare le fredde lande nordiche e le corrispettive leggende e mitologie norrene. Un titolo, questo God ...

Cory Barlog spiega perché God of War non è un reboot della serie : Manca meno di un mese all'uscita di God of War per PlayStation 4, e tutti i fan storici della saga non stanno nella pelle nonostante il titolo appaia molto diversi dai canoni a cui ci ha abituato negli anni Santa Monica Studio, con le precedenti iterazioni. Tuttavia, gameplay a parte, la nuova avventura di Kratos nel pantheon della mitologia norrena non ripudierà affatto quanto accaduto in passato: insomma, non sarà un reboot, e questo lo ...

God of War : Cory Barlog racconta come nasce uno dei titoli più attesi del 2018 : In occasione del Preview Event di God of War di Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed intervistare Cory Barlog, Game Director del gioco per Santa Monica Studio. Barlog è un volto noto per i fan di God of War, avendo già lavorato ai primi titoli della saga ed è stato fortemente cercato da Santa Monica Studio per l’epico ritorno di Kratos su PlayStation dopo ben 5 anni di assenza. L’uscita di God of War è attesa per il 20 aprile ...

Il director di God of War ha un messaggio per tutti i giocatori : God of War è da poco entrato ufficialmente in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è terminato ed è pronto per essere distribuito a stampa e commercio per la messa in vendita, il prossimo 20 di aprile per PlayStation 4. Per l'occasione, nelle ultime ore, il team che ha lavorato sul nuovo capitolo della serie targato Santa Monica Studios ha lasciato un messaggio per i fan. Più precisamente è stato Cory Barlog, director di ...