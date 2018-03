Gli Usa vogliono conoscere la vita sui social network di chi cerca l' ingresso nel Paese

Roma - per Gli abiti usati tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

“Il caffè può causare il cancro - Starbucks e Gli altri produttori informino i propri clienti” : Un giudice californiano ha deciso che i produttori di caffè dovranno informare i loro clienti che il caffè può causare il cancro. Ed ora le multinazionali rischiano multe a cifre astronomiche.Continua a leggere

Caos Siria - presidente Trump : "Gli Usa via dal Paese molto presto" : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre mediorientali. in Siria gli Usa hanno oltre 2mila militari che collaborano con gruppi di miliziani locali per sconfiggere lo Stato islamico.

Mosca risponde aGli Usa : fuori 60 diplomatici - chiuso il consolato di Pietroburgo : Theresa May sta considerando l’ipotesi di vietare alla City di partecipare a emissioni di eurobond per finanziare lo Stato russo. Il ministero degli Esteri russo annuncia i primi provvedimenti dopo l’espulsione dei diplomatici...

Omicidio Ragusa - il fiGlio Daniele : “Mio padre è innocente” : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: “Mio padre è innocente” L’intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell’ultimo litigio dei genitori, lui era in casa. Continua a leggere

Il sindaco di Milano - Giuseppe Sala - è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del processo suGli appalti di Expo 2015 : La giudice dell’udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 ha stabilito che Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, non commise abuso d’ufficio nell’assegnazione diretta all’azienda Mantovani della piantumazione di una parte delle aree The post Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’udienza preliminare del ...

Roberta Ragusa/ Antonio LoGli - pg chiede condanna a 20 anni di carcere : testimonianza chiave a Pomeriggio 5? : Roberta Ragusa, processo d'appello a carico del marito Antonio Logli: attesa per la sentenza. Il pg ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con arresto immediato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 29 marzo. L’accusa di Sephora : «MaGlia rossa - tutti amici. MaGlia verde - mi avesse parlato uno stamattina» : Sephora - Amici 2018 Nella scuola di Amici 2018 ci si prepara all’ultimo speciale, nel quale vengono assegnate le restanti cinque maglie verdi del Serale. Chi già ce l’ha, però, non è del tutto soddisfatta. E’ il caso della ballerina Sephora, che vuole vederci chiaro nei confronti di Garrison e, soprattutto, dei propri compagni. Amici 2018, Turci e Di Francesco frenano Biondo Biondo raggiunge Paola Turci e Carlo Di Francesco, ...

Carta vetrata per ingannare Gli avversari : Smith si scusa in lacrime : Steve Smith chiede scusa a tutta l'Australia e ai fan del cricket. Il capitano della nazionale australiana, squalificato per un anno per una scorrettezza durante una partita in Sudafrica, scoppia a ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM neGli USA : Anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand saranno in futuro abilitati a ricevere il segnale radio FM, ma purtroppo solamente negli Stati Uniti. La funzione avrebbe dovuto essere già attiva, ma pare che Samsung si sia "scordata" qualcosa. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Hyundai - NeGli Usa il facelift della Tucson e altre novità : Il 2018 è un anno pieno di novità per la Hyundai che in occasione del Salone di New York ha svelato il facelift della Tucson presentando in anteprima americana anche le nuove Santa Fe (qui il nostro primo contatto) e Kona EV. Il marchio coreano ha deciso di puntare tutto sulle Suv, portando al debutto tre importanti modelli che presto arriveranno nelle concessionarie di tutto il mondo, Europa compresa. Nuovo sguardo. La versione aggiornata della ...

Unione dei Siciliani appoggia Sonia MiGliore a Ragusa : Il movimento politico "Unione dei Siciliani" spiega le proprie intenzioni in vista delle elezioni amministrative al Comune di Ragusa

Usa - taGli ai fondi Onu per le operazioni di mantenimento di pace : Gli Stati Uniti non pagheranno più del 25% del budget per le operazioni di mantenimento della pace dell'Onu. Lo ha annunciato l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sul peacekeeping. Gli Usa sono il maggiore contributore delle missioni di pace Onu, e quest'anno Washington contribuisce con circa il 28,5% del budget di 7,3 miliardi di dollari.