Gli scritti italiani di Ernest Renan

Ma il Pd farà un referendum tra Gli iscritti per decidere su un governo con il M5S? : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", ha detto venerdì Maurizio Martina a Repubblica. Su questo passaggio del segretario reggente del Pd si sta discutendo molto: da più parti si ipotizza infatti che questo ritorno alla "democrazia diretta" degli iscritti possa essere presagio per una possibile apertura del partito ad un governo con il ...

Guerini boccia il referendum tra Gli iscritti Pd sui 5 Stelle. "Sarebbe una fuga in avanti" : "Il nostro elettorato va ascoltato. Ascolto tutti i giorni i nostri iscritti. Parlare di un referendum su un tema che ancora non esiste, un eventuale appoggio al M5s, mi sembra una fuga in avanti che non mi pare particolarmente utile". Così Lorenzo Guerini dai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1. "Il partito - aggiunge il coordinatore dem - ha già espresso la sua posizione, e cioè stare all'opposizione. Non c'è ...

Pd - Rosato : sul governo utile un referendum tra Gli iscritti. Orfini : non serve. Martina : pronti all'opposizione : ROMA - 'Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo'. ...

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra Gli iscritti sul futuro governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Pd - l’apertura dell’ex capogruppo Rosato : ‘Utile un referendum tra Gli iscritti - anche sull’ipotesi di un governo con M5s’ : Tra mille distinguo e altrettante correnti interne, nel Pd c’è un tema che inizia a diventare così trasversale da poter rappresentare un punto di ripartenza: il referendum tra gli iscritti sulla possibilità di allearsi per fare un governo. Dopo Emiliano, Chiamparino e Cuperlo, l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato il deputato Ettore Rosato, capogruppo uscente dei dem alla Camera, padre del Rosatellum, nonché da sempre ...

Governo italiano - Rosato : "Pd coi 5 stelle? Referendum tra Gli iscritti" : Il papà del Rosatellum difende la 'sua' legge: "Ci sarebbe stata ingovernabilità con qualsiasi legge elettorale" Nuovo Governo, la tentazione di Di Maio: guidare la Camera

Rosato (PD) : “Governo Pd-M5s? Io contrario - ma va bene se decidono Gli iscritti con referendum” : Un governo con i 5 Stelle? Per il dem Ettore Rosato l'ipotesi non è percorribile, ma apre a un referendum interno alla comunità del Partito Democratico: "Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo.Continua a leggere

Pd - Cuperlo : “Consultare Gli iscritti con un referendum? Idea giusta e convincente in qualunque caso” : “Se al termine delle consultazioni del Capo dello Stato, chi ha vinto le elezioni, è in grado di dar vita ad una maggioranza ne prenderemo atto, altrimenti vedremo cosa proporrà il Presidente della Repubblica e se ci fosse un appello rivolto a tutte le forze politiche a fronte di uno stallo della situazione, che la nostra linea non può essere quella di un’Aventino”. Così Gianni Cuperlo chiude l’assemblea di ...

Pd - Damiano : “Referendum tra Gli iscritti per decidere cosa fare? Non serve - non siamo mica diventati svizzeri” : “Referendum tra gli iscritti? Non siamo mica diventati svizzeri, che a ogni passo dobbiamo fare un referendum. Ci sono organi e persone deputati a prendere decisioni”. Lo ha detto Cesare Damiano, esponente della minoranza dem, arrivando al Nazareno prima dell’inizio dell’assemblea di Sinistra Dem, l’area di minoranza Pd guidata da Gianni Cuperlo. Presenti anche il reggente del partito Maurizio Martina, il ministro ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione deGli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Alleanza M5s-Pd - e se i dem sentissero Gli iscritti? Il neoeletto Ceccanti (Pd) : “Referendum per cambiare linea” : Mentre molti dirigenti dem ‘dettano’ la linea sui social, dal segretario dimissionario Matteo Renzi a Dario Franceschini e Matteo Orfini, il neoeletto Stafano Ceccanti propone: “Se qualcuno volesse fare un’apertura al M5S dovrebbe chiedere un mandato, come fatto dalla SPD che in campagna elettorale ha detto ‘mai con la Merkel’ e quando poi quando i dirigenti quel partito hanno cambiato idea, ha fatto un ...