Gli audiolibri del Play Store si arricchiscono di Smart Resume | segnalibri e integrazione

Google Play Books migliora la lettura deGli audiolibri con nuove funzionalità : Google Play Books si aggiorna e migliora la lettura degli Audio Libri grazie ad alcune nuove funzionalità che sono chiamate Smart Resume, Family Library, comandi Google Assistant, e la velocità di lettura.A circa due mesi dall’uscita degli Audiolibri su Google Play Books, il colosso americano ha effettuato alcuni aggiornamenti che dovrebbero migliorare la vostra esperienza d’uso nell’ascolto dei libri che avete scaricato.Google ...

Sul Play Store di Google arrivano Gli audiolibri - anche in Italia : Gli audiolibri arrivano sul Play Store in 45 Paesi, tra cui anche l'Italia, e in 9 diverse lingue. Potete acquistare dunque anche in Italia alcuni dei libri più interessanti letti in alcuni casi da personaggi famosi, con prezzi contenuti. Per gli utenti di lingua inglese è possibile sfruttare l'integrazione con Google Assistant e presto arriverà su Android Auto. L'articolo Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri, anche in Italia è ...

Google Play Libri si aggiorna alla versione 4 e si prepara aGli audiolibri : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Google Play Libri, portando l'applicazione per Android alla versione 4. Si tratta di un update che introduce soltanto qualche piccola modifica secondaria ma che contiene tanti riferimenti agli audioLibri L'articolo Google Play Libri si aggiorna alla versione 4 e si prepara agli audioLibri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.