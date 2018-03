Gli arresti attorno ad Anis Amri | in ordine

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Le intercettazioni : «Ta Gli are testa e genitali» : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati con testa ti: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: « Roma è nel mirino»

Anziane maltrattate in casa fami Gli a - due arresti. Tra Gli 85 e i 90 anni : legate - umiliate - lavate con acqua fredda : Due persone sono state arrestate nella notte del 26 marzo 2018 dai carabinieri con l’accusa di avere maltrattato almeno sei Anziane tra gli 85 e i 90 anni ospiti di una casa - famiglia di Sant’Alberto, frazione alle porte di Ravenna. Si tratta di un 64enne ravennate e di una 49enne di origine romena: i due, gestori della struttura, devono rispondere anche di sequestro di persona e di esercizio abusivo della professione. Secondo quanto ...

Monza - rubati Gli strumenti di Zucchero/ Truffe a ditte spedizioni : banda sgominata - 7 arresti : Un gruppo di criminali si sostituiva ad aziende di trasporto ritirando la merce e poi andandola rivendersela, è successo in Brianza e anche all'estero, arrestate sette persone(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:43:00 GMT)

Consip - revocati Gli arresti domiciliari dell'imprenditore Romeo : Il 10 aprile comincerà il processo del filone napoletano dell'inchiesta Consip . Il Riesame accoglie l'istanza "per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari"

