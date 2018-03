Giro delle Fiandre in Diretta tv e Live-streaming

Giro delle Fiandre 2018 : Tiesj Benoot - molto più di un semplice outsider : Vincere la Strade Bianche nel modo in cui l’ha fatto non è assolutamente semplice, ancor di più se si pensa che quella di circa un mese fa a Piazza del Campo è stata la sua prima vittoria in carriera tra i professionisti. Tiesj Benoot ha messo la freccia: dopo un paio di stagioni da talento inespresso e pronto a sbocciare, è riuscito a diventare ciò che tutti i belgi si aspettavano, un vincente. Il corridore della Lotto Soudal è ...

Giro delle Fiandre 2018 - il percorso : dove si potrebbe decidere la gara? I possibili scenari tattici : Lo scorso anno il Giro delle Fiandre è stato caratterizzato da un’azione nata ad un centinaio di chilometri dall’arrivo, in una fase che da tanti era stata definita come interlocutoria. Il vecchio Kapelmuur, invece, ha spezzato il gruppo e permesso ad una ventina di attaccanti di avvantaggiarsi nel tentativo che poi ha portato alla lunga cavalcata solitaria di Philippe Gilbert, che ha conquistato la prima Ronde della carriera. Non a ...

Giro delle Fiandre - i 10 trionfi dell’Italia. Dal Leone Fiorenzo Magni ad Alessandro Ballan nel 2007 : Nelle 101 edizioni disputate del Giro delle Fiandre sono arrivati 10 successi italiani. Il primo risale al 1949 con Fiorenzo Magni, mentre l’ultimo è quello del 2007 firmato da Alessandro Ballan. Andiamo quindi a ripercorrere la storia dei trionfi dell’Italia nel Giro delle Fiandre. Ci sono voluti ben 36 anni per vedere un corridore italiano salire sul gradino più alto del podio in questa corsa, che fino agli anni ’40 era stata ...

Giro delle Fiandre 2018 : gli outsiders. La Quick-Step Floors cala gli assi - Sep Vanmarcke all’assalto : Peter Sagan contro Greg Van Avermaet: sicuramente un duello annunciato quello tra il campione del mondo e il campione olimpico verso il Giro delle Fiandre che sarà sicuramente l’evento clou della domenica di Pasqua. Sono loro i due grandi favoriti della vigilia, con alle spalle Philippe Gilbert, campione uscente, e Tiesj Benoot, in stato di grazia dopo la vittoria alla Strade Bianche. In una classica così incerta però il pronostico non può ...

Giro delle Fiandre 2018 : Gianni Moscon la punta azzurra per provare a spezzare un digiuno lungo 11 anni : Con il Giro delle Fiandre che andrà in scena nella giornata di domenica, si avvicina la settimana più importante del 2018 di Gianni Moscon, giovane ma già affermato talento del ciclismo italiano che ormai è riuscito a ritagliarsi un ruolo da autentico protagonista per quanto riguarda le Classiche del Nord. In particolare, domenica sarà assieme a Matteo Trentin il corridore nostrano con maggiori possibilità di vincere per provare a riportare il ...

Giro delle Fiandre 2018 : arriva la rinuncia per Alejandro Valverde : Aveva davvero impressionato ieri alla Dwars Door Vlaanderen, dove aveva colto una splendida undicesima piazza correndo però da protagonista e andando anche all’attacco a circa 50 chilometri dall’arrivo. Alejandro Valverde si conferma tra i corridori più eclettici del circuito World Tour e, dopo essersi aggiudicato il Giro di Catalogna, vola in Belgio a dare l’ennesima dimostrazione di forza sui muri. Non ci sarà però al via del ...

Giro delle Fiandre 2018 : Sonny Colbrelli alla prova della verità. Può davvero pensare di vincere questo genere di corse? : Il Giro delle Fiandre di domenica sarà potenzialmente un momento chiave della carriera di Sonny Colbrelli. Il 27 enne di Desenzano del Garda, dopo tanti piazzamenti di prestigio nelle classiche del pavé, dovrà ora dimostrare se possiede davvero le capacità per lottare per il successo in una Classica Monumento. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del velocista lombardo per questa corsa. Colbrelli è migliorato moltissimo negli ultimi anni ...

Giro delle Fiandre 2018 - Greg Van Avermaet ci riprova. Dopo tre podi - ora vuole la vittoria : Un fiammingo vuole tornare a primeggiare nella Classica universitaria del ciclismo internazionale: il Giro delle Fiandre. Il nome più indicato non può che essere quello di Greg Van Avermaet: il belga è ovviamente tra i grandissimi favoriti per la prova di domenica prossima. Da riscattare un inizio di 2018 non eccezionale: due vittorie tra Valenciana ed Oman, poi qualche delusione nelle prime corse favorevoli alle proprie caratteristiche ...

Giro delle Fiandre 2018 : percorso - diretta tv - info streaming e albo d'oro Video : Il 1° aprile, domenica di Pasqua, si disputera' l’edizione numero 102 del #Giro delle Fiandre; attraverso un percorso di 260 chilometri che comprende ben diciotto muri e cinque tratti in pavè. Corsa selettiva soprattutto negli ultimi 70 km caratterizzati da un susrsi di brevi ma affilate salite [Video]e un finale di percorso segnato dal doppio muro di Oude Kwaremont e Paterberg che dovrebbe decidere le sorti della seconda Classica Monumento ...

Giro delle Fiandre 2018 : Matteo Trentin - è la tua occasione! Finalmente una campagna del Nord da capitano : Ha preso vento in faccia, si è sacrificato, ha vinto bene ma poco e soprattutto mai al Nord. Matteo Trentin ha passato la prima parte di carriera alla QuickStep Floors, squadra ambiziosa che però all’interno del suo organico ha tanti corridori che sulle pietre di Belgio e Francia possono ben figurare. Tra questi c’era anche il Trentino, che però ha faticato a trovare spazi: lo scorso anno, ormai 28enne, ha deciso di cambiare casacca ...