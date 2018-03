Ginnastica | l’Italia si lancia | il 2018 entra nel vivo | mirino su Europei e Mondiali Le

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 – Si parte da Baku - l’Italia vuole incantare con le Farfalle : Nel weekend di Pasqua si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Appuntamento a Sòfia (Bulgaria) per la prima grande prova internazionale riservata ai piccoli attrezzi. L’Italia vorrà essere grande protagonista con le Farfalle: la nostra squadra, reduce dal dominio nel Grand Prix di Thiais dove hanno sfondato i 20 punti in entrambi gli esercizi, proverà a replicarsi anche nel massimo contesto. Alessia ...

Ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 : la strada dell’Italia - tra Mondiali e Coppa del Mondo - tra le veterane e le giovani terribili. Chi lotta per l’azzurro? : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita: mancano soltanto due anni al grande appuntamento e tutte le Nazionali si stanno già preparando per arrivare in Giappone al meglio della condizione. L’Italia ha messo nel mirino la rassegna a cinque cerchi già da diverse stagioni: il sogno è quello di essere competitivi con la squadra e di provare a lottare per un piazzamento importante, magari cercando di sovvertire tutti i ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : l’Italia si mette in marcia per la super sfida. Chi vestirà l’azzurro? Mori - Meneghini e le 2003 all’arrembaggio : Cresce l’attesa attorno al Trofeo di Jesolo, la grande classica della Polvere di Magnesio, uno degli eventi più importante dell’intera stagione di Ginnastica artistica. L’appuntamento è per il 14-15 aprile, il PalaArrex si appresta ad ospitare le migliori Nazionali del Pianeta, l’amichevole di lusso tra le grandi big del circuito rappresenta un pilastro nel calendario stagionale, il vero e proprio crocevia della primavera ...

Ginnastica ritmica - Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri : l’Italia sogna - sarà l’anno della consacrazione? : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri rappresentano indubbiamente il futuro della Ginnastica ritmica italiana. Le due azzurre hanno incantato nel 2018 mettendosi sempre in luce durante i Mondiali e le varie tappe di Coppa del Mondo, sono salite sul podio in alcune circostanze e ci hanno fatto sognare come non ci capitava da diverso tempo. L’universo dei piccoli attrezzi era sempre rimasto legato alla bellezza delle Farfalle, ora ...

Ginnastica ritmica - l’Italia sogna sempre in grande : Farfalle al top - tra grandi esercizi e difficoltà. Ora la Coppa del Mondo : L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ...

Ginnastica - l’Italia si rilancia in Coppa del Mondo : il ritorno vincente di Elisa Meneghini - le conferme Mori e Lodadio : Elisa Meneghini torna a risplendere in Coppa del Mondo e regala all’Italia un podio che mancava dallo scorso 26 giugno, quando Vanessa Ferrari fu terza al corpo libero in quel di Anadia. L’appuntamento di Doha ci consegna una Mini in buono stato di forma che ha saputo primeggiare con pieno merito proprio al quadrato, imponendosi con un discreto 13.333 da cui si deve ripartire per fare ulteriormente un salto in avanti. La comasca era ...

Ginnastica ritmica - Grand Prix Thiais : l’Italia chiude con un oro e un bronzo dopo il trionfo nel generale : dopo aver vinto il concorso generale nella giornata di ieri, l’Italia chiude nel migliore dei modi il Grand Prix di Thiais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con le 3 palle/2 funi: perentorio 20.550 per Alessia Maurelli e compagne che surclassano la Bielorussia (17.500) e l’Ucraina (16.900). Con i cinque cerchi, specialità in cui sono Campionesse ...

Ginnastica ritmica - l’Italia domina il Grand Prix di Thais. Le Farfalle sfondano i 20 punti con i 5 cerchi : Italia dominante al Grand Prix di Thais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno addirittura abbattuto la barriera dei 20 punti con i 5 cerchi: le Campionesse del Mondo di specialità si sono spinte addirittura fino a 20.300 sulle note de Il Lago dei Cigni e hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Il complessivo 39.850, a cui ha contribuito anche l’ottimo 19.550 alle 3 palle/2 funi sul remix di The ...

Ginnastica ritmica - l’Italia dopo il Grand Prix di Thais. Le Farfalle sfondano i 20 punti con i 5 cerchi : Italia dominante al Grand Prix di Thais, Grande classica internazionale della Ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno addirittura abbattuto la barriera dei 20 punti con i 5 cerchi: le Campionesse del Mondo di specialità si sono spinte addirittura fino a 20.300 sulle note de Il Lago dei Cigni e hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Il complessivo 39.850, a cui ha contribuito anche l’ottimo 19.550 alle 3 palle/2 funi sul remix di The ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio in Finale - fuori Elisa Meneghini. L’Italia risponde a Doha : A Doha (Qatar) si sono svolte le prime qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. In questa stessa città si disputeranno i Mondiali a ottobre, gli atleti erano interessati a testare la situazione. PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori ha conquistato una splendida Finale. Niente male per la toscana, specialista al corpo libero (Finale agli Europei e ai Mondiali), che ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina svetta nelle qualifiche di Baku - assente Fan Yilin. L’Italia strappa tre Finali. Tutti i qualificati : A Baku (Azerbaijan) si sono svolte le qualifiche della tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. Di seguito Tutti i risultati e i qualificati alle Finali che si disputeranno nel fine settimana. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non si ferma a 41 anni e continua a rilanciare: prima posizione con la media di 14.399, quattro decimi meglio dell’azera Marina ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Le specialità volano a Baku. Fan Yilin e Oksana Chusovitina protagoniste - c’è l’Italia maschile : Si preannuncia un fine settimana davvero molto intenso per la Ginnastica artistica. La Coppa del Mondo generale sarà di scena a Stoccarda, mentre quella riservata ai singoli attrezzi scalderà il pubblico di Baku. Nella capitale dell’Azerbaijan spazio alla seconda tappa del circuito riservato alle specialità. Dal 15 al 18 marzo si assegneranno punti preziosi per le classifiche generali: giovedì e venerdì toccherà alle qualificazioni, poi i ...