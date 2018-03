Gigi D’Alessio | «Le storie non si cancellano»

“Gigi secondo me…”. La Tatangelo torna a parlare dell’ex. Ospite al Maurizio Costanzo - Anna inizia a dire la sua e chi spunta all’improvviso? Naturalmente lui : D’Alessio. E a quel punto tra i due sono scintille vere : Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a ...

Maurizio Costanzo Show - commozione per l’omaggio a Fabrizio Frizzi. Anna Tatangelo a confronto con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo, Maurizio Costanzo Show Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano per la prima volta in pubblico della fine della loro storia. Non un faccia a faccia, ma quasi. I due si sono confrontati in collegamento telefonico durante la puntata del Maurizio Costanzo Show di stasera. Un appuntamento particolare, quello in onda nella seconda serata di Canale5, che non a caso si è aperto con un doveroso e commosso omaggio a Fabrizio ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo - possibilità di riconciliazione? La cantante : “Lui è la persona più importante della mia vita” : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo pronti a riprovarci? I due sono ospiti di una puntata del Maurizio Costanzo Show in onda il 29 marzo, in seconda serata. Lei, Anna, in studio. Gigi in collegamento telefonico. Ed è Anna a lasciarsi andare a una dichiarazione che farà ben sperare i fan della coppia: “Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : botta e risposta da Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo Show: il confronto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo Stasera su Canale 5, subito dopo il film in prima serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Puntata registrata nella giornata di ieri. Tanti gli ospiti invitati dal popolare giornalista, tra i quali anche la cantante Anna Tatangelo, fresca di separazione da Gigi D’Alessio. E poco fa il portale TGCOM24 ha pubblicato le prime ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show 2018: la Tatangelo parla della storia con Gigi D’Alessio… Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show 2018. Ospite in studio, la cantante si rivolge così al Gigi Nazionale, dal canto suo in collegamento telefonico con il programma di Canale5: “Gigi – dirà l’artista 31enne nata a […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano ...

“Aggredita e pestata”. Accuse choc a Claudio D’Alessio. Dopo le parole da paciere nei confronti della Tatangelo - per il primogenito di Gigi arriva una tegola non da poco : A casa di Gigi D’Alessio le questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è nata Dopo le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlio Claudio per una questione spinosa di qualche tempo fa. ...

“Una reazione pesantissima”. Gigi dopo Anna. Le parole della Tatangelo hanno scatenato le ire dei figli del cantante - ma tutti stavano aspettando la replica di D’Alessio : è arrivata e non lascia spazio a interpretazioni : La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ...

Claudio - il figlio di Gigi D’Alessio spara a zero contro Anna Tatangelo! : Non si placa la vicenda legata alle accuse lanciate reciprocamente tra Anna Tatangelo ed i famigliari di Gigi D’Alessio. La prima a sparare a zero contro la cantante di Sora è stata Ilaria, ora scende in campo anche Claudio, altro figlio del cantante napoletano. Ecco le dure parole! Anna Tatangelo in guerra con la famiglia di Gigi D’Alessio! In questi giorni il gossip impazza inesorabilmente sulla storia d’amore ...

Gigi D’Alessio - la dura reazione dopo le parole di Anna Tatangelo : Equivoci, incomprensioni, poi la separazione, eppure il sentimento che unisce Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo resta comunque fortissimo. Questo è quanto scrive il noto magazine "Chi". Nel numero di questa settimana in edicola...

“Mi hanno incu***”. Gigi D’Alessio - attacco choc. Ospite da Fiorello il cantante non le manda a dire. Momento no - e si vede : Il Momento per Gigi D’Alessio è quello che è. Anna Tatangelo, dopo una lunga serie di tira e molla, ha fatto le valigie e migrato lontano da Napoli. Colpa, raccontava nei giorni scorsi la cantante, di un desiderio di famiglia e maternità non corrisposto dal cantautore. Poi lo sfogo della figlia sui social, con l’attacco (sempre verso Anna) che ha fatto scalpore. Una serie di circostanze negative che avrebbero tagliato le gambe a chiunque. ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora divisi : le novità sulla coppia : Gigi D’Alessio lontano da Anna Tatangelo: la verità sulla coppia La crisi sarebbe ancora in corso per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. In base quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, la coppia sarebbe ancora divisa. “La cantante di Sora si è chiusa in un lungo silenzio per dedicarsi al figlio Andrea. Gigi ha invece trascorso un weekend di relax alle terme di Saturnia per rilassarsi e divertirsi. È realmente ...

Gigi D’Alessio reagisce male dopo l’intervista di Anna Tatangelo : Anna Tatangelo e la verità sull’intervista su Gigi D’Alessio Il settimanale Chi nel numero di oggi ha dedicato la copertina alla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, con un titolo che è sembrato anomalo rispetto alle recenti notizie uscite ultimamente. Secondo il giornale di gossip di Alfonso Signorini infatti sarebbe guerra aperta tra i due cantanti, ma scommette che presto Anna e Gigi potrebbero fare pace ...

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : nozze dopo la separazione? Lo scoop : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: dopo la separazione matrimonio in arrivo? Lo scoop Ormai è ufficiale: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, la cantante ha detto chiaramente di non stare più insieme al suo compagno e di aver lasciato da diversi mesi la casa […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nozze dopo la separazione? Lo scoop proviene ...