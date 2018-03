Giampaolo | con Chievo riscatto e risposte

Giampaolo suona la carica : 'Con il Chievo riscatto e risposte' : Genova - ' Abbiamo degli obblighi nei confronti della maglia della Sampdoria , non si possono accettare prestazioni che siano scontate o che la squadra fuori casa non riesca a vincere'. Marco ...

Samp : incontro Ferrero-Giampaolo : ANSA, - GENOVA, 23 MAR - Patto per l'Europa in casa Sampdoria con l'incontro a Bogliasco tra il presidente Massimo Ferrero e l'allenatore Marco Giampaolo. Il massimo dirigente ha seguito la seduta e ...

Inter - è la prima vittoria convincente della stagione : Icardi show - Sampdoria mai in campo - allarme per Giampaolo [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Giampaolo - con Inter serve grande gara : GENOVA, 17 MAR - "Mi aspetto una risposta di carattere e una prestazione maiuscola". Marco Giampaolo alla vigilia della gara con l'Inter è perentorio. La sconfitta di Crotone fa ancora male "ma le ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

Sampdoria - Giampaolo : 'La squadra conosce gli obiettivi' : Missione Europa per la Sampdoria domani nella trasferta di Bergamo con l'Atalanta anche se Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, spiega perché la partita di domani non sarà decisiva. 'Mancano dodici ...

Giampaolo - Samp conosce gli obbiettivi : ANSA, - GENOVA, 3 MAR - Missione Europa per la Sampdoria domani nella trasferta di Bergamo anche se Marco Giampaolo spiega perché la partita non sarà decisiva. "Mancano dodici partite e, facendo i ...

Elezioni 2018 - perchè Conte può votare e Giampaolo no? Il 'caso' degli sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...

Giampaolo - verso l'Atalanta idea tridente con Caprari : Genova - Niente da fare, la neve caduta anche su Bogliasco ha impedito ieri alla Sampdoria di potersi allenare in campo. Impossibile liberare il terreno di gioco , e sarebbe stato anche pericoloso a ...

Giampaolo : contro Udinese serve il tifo : ANSA, - GENOVA, 24 FEB - Sarà un Ferraris vestito a festa per la sfida della Sampdoria all'Udinese, anche la Federclubs ha fatto un appello per riempire lo stadio e trascinare la squadra in una gara ...

Giampaolo : 'Contro l'Udinese serve una gara straordinaria' : Sarà un Ferraris vestito a festa per la sfida della Sampdoria all'Udinese, anche la Federclubs ha fatto un appello per riempire lo stadio e trascinare la squadra in una gara molto importante per la ...

Giampaolo - Milan ha vinto con merito : ANSA, - ROMA, 18 FEB - "Abbiamo incontrato il Milan nel suo momento migliore. Loro sono forti, hanno grande tecnica e grandi palleggiatori e paradossalmente l'assenza di Kessiè gli ha dato possibilità ...