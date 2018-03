Gesto di solidarietà della Guardia di Finanza di Pescara per reparto oncoematologia

abruzzo24ore.tv

: La scritta sulla lapide in via Fani in memoria di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta è un gesto vile e vergo… - nzingaretti : La scritta sulla lapide in via Fani in memoria di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta è un gesto vile e vergo… - GioPanariello : Amici! Oggi, in esclusiva per voi, svelerò il segreto dei miei capelli bianchi e come riciclarli per un gesto di so… - giusifc : RT @FrasiTumblr: “Ci sono momenti in cui vorremmo aiutare chi amiamo, tuttavia non possiamo fare nulla: le circostanze non ci permettono di… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)- In occasione dell’incontro presso la sede dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici Oncologici Leucemici (A.G.B.E.) di, il Comandante Provinciale e quello delOperativo Aeronavale di, hanno consegnato nelle mani del presidente Achille Di Paolo Emilio, il ricavato dell’acquisto da parte dei finanzieri di circa 100 uova pasquali. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere economicamente l’ampliamento delle strutture di accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati neldipediatrica di. Tale progettualità, già in corso d’opera, prevede la realizzazione di una seconda unità immobiliare con tre appartamenti che saranno destinati gratuitamente alle famiglie per il periodo di cura che i piccoli dovranno affrontare leggi tutto