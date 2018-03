Genesis Essentia concept | la granturismo coreana del futuro – FOTO

ilfattoquotidiano

: Genesis Essentia Concept: granturismo elettrica hi-tech al Salone di New York [FOTO e VIDEO] - - 69conigli : Genesis Essentia Concept: granturismo elettrica hi-tech al Salone di New York [FOTO e VIDEO] - - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Genesis #Essentia Concept: granturismo elettrica hi-tech al Salone di New York [FOTO e VIDEO] - mariovalvo : Genesis Essentia Concept: dalla Corea una nuova GT elettrica -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Il design delle auto coreane ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non stupisce, dunque, che un marchio come(costola di lusso del gruppo Hyundai) arrivi a presentare al salone di New York la propria e senza dubbio originale interpretazione diche verrà. Linee tese e spigolose da sportiva di razza, due posti, motore elettrico ad alte prestazioni (si parla di uno scatto 0-100 in tre secondi), fibra di carbonio e parti stampate in 3D, infotainment e assistenza alla guida allo stato dell’arte. Tutto per rilanciare quella che in fondo è l’ambizione neanche tanto nascosta del brand premium, come spiega il responsabile del design Luc Donckerwolke: “essere un marchio automobilistico di lusso destinato a veri intenditori“. L'articolo, ladelproviene da Il Fatto Quotidiano.