Gb | bus in fiamme | momenti di ansia in aeroporto Londra

Londra - bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi.

Londra - bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi. La situazione è tornata alla normalità e nessuna persona è rimasta ferita. La direzione dello scalo sta indagando sulle cause del rogo, apparentemente accidentali.

Thailandia : fiamme bus operai - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Thailandia : fiamme bus operai - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Fiamme su un bus di operai birmani - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Thailandia - in fiamme bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella ...

Thailandia - in fiamme bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella provincia occidentale di Tak, lungo il confine con la birmania. Sono 27 le persone che sono riuscite a mettersi in salvo, tra cui una rimasta gravemente ustionata.

Thailandia - fiamme su bus : 20 i morti : 6.05 Un incendio divampato su un autobus ha causato la morte di 20 persone nei pressi di Bangkok, in Thailandia. Il bus trasportava operai birmani che si stavano recando al lavoro. L'incidente è avvenuto in piena notte nella provincia occidentale di Tak,lungo il confine con il Myanmar (ex Birmania). Ventisette persone sono riuscite a mettersi in salvo, ma una di esse è rimasta gravemente ustionata. Al momento non sono note le cause ...

Paura in Sardegna - autobus divorato dalle fiamme : salvi per miracolo i passeggeri : Il mezzo dell'Arst, l'azienda del trasporto pubblico regionale, stava percorrendo la tratta tra Perdasdefogu e l'Orientale sarda quando è stato avvolto dalle fiamme. In salvo i passeggeri e il conducente. L'incendio forse dovuto ad un guasto tecnico.Continua a leggere

Autobus distrutto dalle fiamme : tutti in salvo : Paura su un Autobus dell'Arst, l'azienda di trasporti pubblici della Sardegna. Un incendio è divampato su un Autobus in servizio sulla tratta tra Perdasdefogu e l'...

“Era pieno di studenti…”. bus in fiamme in Italia. Un botto improvviso - fuoco e fiamme ovunque. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco : Un rientro a casa da incubo per i passeggeri di un pullman di linea. fiamme e tanto fumo hanno sconvolto i passeggeri. Poteva essere una vera e propria tragedia quella capitata nel primo pomeriggio del 6 marzo a Pratola Serra, piccolo comune della provincia di Avellino. Intorno all’ora di pranzo, un autobus dell’Air ha preso improvvisamente fuoco ed è stato investito quasi completamente dalle fiamme. L’episodio è avvenuto ...

bus di linea in fiamme ad Avellino - salvi i 20 passeggeri - : Fra di loro anche 15 studenti appena usciti da scuola. Avviate le indagini per accertare eventuali responsabilità sull'accaduto. Secondo quanto reso noto, il mezzo andato distrutto nel rogo era molto ...

bus di linea in fiamme ad Avellino - salvi i 20 passeggeri : Bus di linea in fiamme ad Avellino, salvi i 20 passeggeri Fra di loro anche 15 studenti appena usciti da scuola. Avviate le indagini per accertare eventuali responsabilità sull'accaduto. Secondo quanto reso noto, il mezzo andato distrutto nel rogo era molto vecchio Parole chiave: ...

Roma : bus 014 in fiamme a Ostia. Nessun passeggero coinvolto : Roma – bus in fiamme a Ostia. Nessun ferito fra passeggeri a bordo del mezzo Roma – I vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata... L'articolo Roma: bus 014 in fiamme a Ostia. Nessun passeggero coinvolto su Roma Daily News.