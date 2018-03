Gaza | uccisi 7 palestinesi | oltre 300 i feriti

swissinfo.ch

: Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - RaiNews : Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - eziomauro : Sale la tensione a Gaza: sette palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Centinaia di feriti - sole24ore : Scontri alla Striscia di Gaza: sette palestinesi uccisi e 500 feriti -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...