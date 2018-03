Gaza | scontri al confine | sette palestinesi uccisi | 500 feriti

Scontri alla frontiera di Gaza - l'esercito israeliano spara : sei morti : Almeno sei palestinesi sono stati uccisi e 350 feriti, quasi tutti dal fuoco israeliano , nel corso della prima giornata di proteste palestinesi alla frontiera di Gaza . Lo afferma la Bbc, precisando che l'esercito dello Stato ebraico in un tweet ha scritto che i suoi uomini stanno rispondendo con mezzi antisommossa contro gli almeno 17mila palestinesi che protestano in sei punti diversi della "barriera".

