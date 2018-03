Gaza | scontri al confine | sei palestinesi uccisi | 500 feriti

Gaza - scontri al confine : cinque palestinesi uccisi - 300 feriti : Sale a 5 il bilancio dei manifestanti palestinesi morti nei violenti scontri con l'esercito israeliano lungo il confine, mentre i feriti sono oltre 300. Lo ha detto il ministero della...

Scontri al confine tra Gaza e Israele Foto Uccisi 5 palestinesi - centinaia i feriti|Live : In corso la «Marcia del ritorno» sostenuta da Hamas: si parla di centinaia di feriti e cinque morti. Ci sarebbero circa 17mila manifestanti

Gaza - scontri al confine con Israele nel Land Day. Quattro morti e almeno cento feriti : scontri al confine di Gaza nel ‘Land Day‘, che quest’anno si ricorda con la ‘Marcia per il Ritorno: migliaia di palestinesi sono in “sommossa in sei luoghi lungo la Striscia di Gaza, bruciando gomme, lanciando sassi alla barriera di sicurezza e verso le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione e sparando verso i principali istigatori”. Lo riferisce l’esercito israeliano sottolineando che Hamas ...

