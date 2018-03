Gaza | scontri al confine nel Land Day “Tre palestinesi morti e almeno 50 feriti”

ilfattoquotidiano

: Violenti scontri al confine con #Gaza: 2 morti e feriti - Agenzia_Ansa : Violenti scontri al confine con #Gaza: 2 morti e feriti - Corriere : Scontri sulla Striscia di Gaza: uccisi tre palestinesi - RepubblicaTv : Gaza, violenti scontri al confine con Israele: vittime e feriti -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Tree cinquanta feriti”, secondo alcuni media, per glialdinelDay che quest’anno si ricorda con la “Marcia per il Ritorno” voluta da Hamas. Il ‘Day’ – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo sciopero generale e le marce organizzate il 30 marzo del 1976 in protesta per l’esproprio di terre per motivi di sicurezza da parte di Israele. “Quarantadue anni dopo – aveva detto Hanan Ashrawi dell’Olp dopo aver rivendicato il valore dell’iniziativa – iin tutta la Palestina storica continuano a sopportare distruzione, spostamenti e disumanizzazione per mano di un governo di estrema destra ed estremista israeliano. Restiamo impegnati in un attivismo popolare, non violento e politico, in sforzi legali e diplomatici e continueremo la lotta ...