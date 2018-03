Gaza | palestinese ucciso da fuoco Israele

Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana : Un uomo palestinese è morto venerdì mattina nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana, mentre una seconda persona che si trovava nello stesso posto è stata ferita. La notizia è stata data dal ministero della Salute palestinese The post Un uomo palestinese è morto nella striscia di Gaza dopo essere stato colpito dall’artiglieria israeliana appeared first on Il Post.

Gaza - attentato al premier palestinese Hamdallah. L’Anp incolpa Hamas - che nega e condanna l’attacco : E’ fallito un attentato avvenuto martedì mattina a Gaza contro il convoglio del premier palestinese Rami Hamdallah, che tornava dopo cinque mesi nella Striscia per tentare di rilanciare la riconciliazione con Hamas, e il capo della sicurezza Majed Freij. L’ordigno posto ai margini della strada di ingresso alla città ha però ferito in modo grave sette passanti. La presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accusato Hamas ...

Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza : Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah all’entrata della Striscia di Gaza, appena dopo il checkpoint di Beit Haroun, che divide la Striscia con il territorio israeliano: almeno 5 persone sono state ferite lievemente e tra The post Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Un palestinese ucciso al largo di Gaza da soldati israeliani : Era su un'imbarcazione al largo della Striscia di Gaza quando è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da soldati israeliani. La vittima, un palestinese, aveva oltrepassato i confini dell'area in cui è ...

Gaza : palestinese ucciso a confine : (ANSAmed) - Gaza, 11 GEN - Un dimostrante palestinese e' stato colpito oggi a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti ad est di El-Bureij (Gaza), a ridosso dei reticolati di confine con Israele. Lo riferiscono fonti mediche locali secondo cui nei disordini due altri palestinesi sono stati feriti. In Israele finora non c'e' conferma.