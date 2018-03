Gaza | Israele | violenti scontri confine

Sale la tensione a Gaza : secondo palestinese ucciso da spari esercito Israele : spari al confine, durante la "marcia del ritorno" che commemora gli scontri del marzo 1976.

Israele - scontri a confine Gaza : un morto : 12.42 scontri al confine di Gaza nel Land day,giorno di commemorazione dei caduti negli scontri del 1976, che quest'anno si ricorda con la Marcia per il ritorno organizzata da Hamas. Un palestinese è rimasto ucciso.Salgono così a 2 i morti L'esercito israeliano parla di migliaia di palestinesi che sono in "sommossa in sei luoghi lungo la striscia di Gaza" e che lanciano "sassi contro le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione ...

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...

'Marcia del Ritorno' tra Gaza e Israele : ... ricorrenza dedicata alla commemorazione delle sei vittime degli scontri del 30 marzo 1976, scoppiati durante le manifestazioni convocate per protestare contro la politica israeliana di ...

A Gaza "Grande Marcia". Allerta Israele : 9.17 Tensione a Gaza e Israele per la "marcia del ritorno", organizzata da Hamas che potrebbe portare migliaia di palestinesi a ridosso del confine. La protesta è stata definita da Israele una provocazione. Nella Striscia di Gaza si temono altri scontri dopo l'uccisione di un palestinese e il ferimento di un altro colpiti dal fuoco di un carro armato israeliano. La manifestazione coincide con il Giorno della Terra, ricorrenza dedicata alle 6 ...

Israele schiera 100 cecchini al confine della Striscia di Gaza. Cosa sta succedendo : Il blocco israelo-egiziano, le tre guerre con Israele e una serie di sanzioni del presidente palestinese Abu Mazen hanno dissanguato l'economia della Striscia. La disoccupazione supera ...

Tensione al confine Israele-Striscia di Gaza per esercitazioni Hamas : Sale la Tensione al confine tra Israele e la striscia di Gaza: l'ala militare di Hamas si accinge infatti a compiere esercitazioni "di carattere difensivo", ma i villaggi israeliani della zona hanno ...

Gaza - raid Israele colpice campo Hamas : 01.50 L'aviazione israeliana ha colpito un campo militare di Hamas nella Striscia di Gaza. E' quanto scrive il Jerusalem Post online e conferma su Twitter l' esercito di Israele. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "Hamas -sottolinea il portavoce dell'esercito- è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni ...

Israele - Netanyahu : 'Fondi per Gaza vengono usati per tunnel Hamas' : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra", cioè utilizzati per costruire tunnel. Lo ha detto il premier israeliano ...

Gaza - Israele risponde a ordigno contro esercito : raid su Hamas : L'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia in risposta all'esplosione di un ordigno posizionato vicino la barriera difensiva con Gaza. Lo ...

Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza - uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni : Tra la sera di sabato e la mattina di domenica l’esercito israeliano ha condotto 18 tra bombardamenti aerei e attacchi con carri armati contro strutture che ha detto appartengono al movimento politico-terroristico Hamas nella Striscia di Gaza. In uno di questi attacchi The post Israele ha attaccato Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo due ragazzi palestinesi di 17 anni appeared first on Il Post.