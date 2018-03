GAZA-ISRAELE | SCONTRI CONFINI STRISCIA Video | esercito israeliano accusa | spari dei

Scontri al confine tra GAZA e Israele Foto Uccisi 15 palestinesi - mille i feriti|Video : La «Marcia del ritorno» finisce in un bagno di sangue: l’esercito ebraico risponde con caccia e blindati all’attacco dei manifestanti: bombardati 3 siti di Hamas.

Marcia a GAZA finita nel sangue. Israele spara sul confine - dieci morti e centinaia di feriti : Cento cecchini posizionati. I carri armati a presidio del valico di Eretz, i reparti di élite pronti ad entrare in azione. Cronaca di guerra nel "Land Day" palestinese (il 30 marzo del 1976, sei arabi israeliani vennero uccisi dalle forze di sicurezza durante cortei contro le confische di terre in Galilea) che quest'anno Hamas ha trasformato nella Marcia del Ritorno". Una Marcia insanguinata. È il capo di Stato maggiore ...

Pasqua negata : Israele non concede visti a 600 cristiani di GAZA : ... 'I o e la mia comunità vogliamo inviare i nostri auguri di Pasqua di Resurrezione a tutti i nostri fratelli nel mondo, con una richiesta: pregate per noi che stiamo soffrendo con Cristo. Vogliamo ...

GAZA - scontri al confine con Israele nel Land Day. Quattro morti e almeno cento feriti : scontri al confine di Gaza nel ‘Land Day‘, che quest’anno si ricorda con la ‘Marcia per il Ritorno: migliaia di palestinesi sono in “sommossa in sei luoghi lungo la Striscia di Gaza, bruciando gomme, lanciando sassi alla barriera di sicurezza e verso le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione e sparando verso i principali istigatori”. Lo riferisce l’esercito israeliano sottolineando che Hamas ...