Gaza | 15 i palestinesi uccisi

Battaglia alla frontiera di Gaza : uccisi 14 palestinesi - 1.200 i feriti : Una manifestazione massiccia che in breve si è trasformata in una vera e propria Battaglia con lancio di bombe incendiarie, sassi, copertoni di gomme in fiamme e, in risposta, gas lacrimogeni e ...

Scontri al confine tra Gaza e Israele Foto Uccisi 15 palestinesi - mille i feriti|Video : La «Marcia del ritorno» finisce in un bagno di sangue: l’esercito ebraico risponde con caccia e blindati all’attacco dei manifestanti: bombardati 3 siti di Hamas.

Scontri al confine tra Gaza e Israele Foto Uccisi 15 palestinesi - mille i feriti|Video : La «Marcia del ritorno» finisce in un bagno di sangue: l’esercito ebraico risponde con caccia e blindati all’attacco dei manifestanti: bombardati 3 siti di Hamas.

Gaza - scontri al confine : 14 palestinesi uccisi - 1.200 feriti : Il bilancio dei manifestanti palestinesi uccisi negli scontri lungo i reticolati di confine è salito a 14. Lo riferiscono le agenzie palestinesi Wafa e Maan. La seconda spiega che gli ultimi...

Gaza - scontri al confine : uccisi 14 palestinesi : È di quattordici morti e oltre 1000 feriti il bilancio degli scontri fra palestinesi al confine fra Israele e la Striscia di Gaza. Un palestinese è stato ucciso dal fuoco di un tank israeliano questa mattina mentre altri tredici sono rimasti uccisi durante le manifestazioni. L’esercito israeliano ha confermato che gruppi di attivisti sono impegna...

La Grande Marcia si trasforma in un grande massacro. Numerosi i palestinesi morti e centinaia quelli feriti al confine tra Gaza e Isralele : I palestinesi hanno dimostrato che la loro causa non è per il cibo o relativa ad una questione esclusivamente umanitaria, ma è una questione politica dove "tutti i poteri del male" hanno cospirato ...

Gaza : uccisi 14 palestinesi - oltre 1200 i feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Scontri a Gaza : ci sono palestinesi uccisi<br>e un migliaio di feriti : Al confine Sud tra la Striscia di Gaza e Israele oggi è cominciata la Grande marcia del ritorno, convocata da Hamas per celebrare l'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per la creazione dello stato di Israele nel 1948. È stata scelta questa data anche per la concomitanza con la Giornata della Terra che ricorda gli Scontri del 30 marzo 1976, quando il governo israeliano espropriò terre di proprietà araba in Galilea. Questa protesta ...

Gaza : uccisi 12 palestinesi - oltre 1000 i feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gaza - scontri al confine : 14 palestinesi uccisi - 1.200 feriti : Il bilancio dei manifestanti palestinesi uccisi negli scontri lungo i reticolati di confine è salito a 14. Lo riferiscono le agenzie palestinesi Wafa e Maan. La seconda spiega che gli ultimi...

Gaza - almeno 12 i palestinesi uccisi : 18.33 Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza nel primo giorno della "Grande Marcia del Ritorno" voluta dal movimento islamico Hamas. almeno 12 i manifestanti uccisi lungo i reticolati di confine, oltre 1000 i feriti. "Piangiamo i martiri e diciamo alle loro famiglie che il nostro popolo non si arrenderà",afferma Saeb Erekat,segretario Olp. "La coscienza globale deve riconoscere che la storia alla ...

Gaza - almeno 13 i palestinesi uccisi : 18.33 Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza nel primo giorno della "Grande Marcia del Ritorno" voluta dal movimento islamico Hamas. almeno 13 i manifestanti uccisi lungo i reticolati di confine, oltre 1000 i feriti. "Piangiamo i martiri e diciamo alle loro famiglie che il nostro popolo non si arrenderà",afferma Saeb Erekat,segretario Olp. "La coscienza globale deve riconoscere che la storia alla ...

Gaza - scontri al confine : 12 palestinesi uccisi - 1000 feriti : Il bilancio dei manifestanti palestinesi uccisi negli scontri lungo i reticolati di confine è salito a 12. Lo riferiscono le agenzie palestinesi Wafa e Maan. La seconda spiega che gli ultimi...

ISRAELE - SCONTRI STRISCIA DI Gaza/ Video ultime notizie - 12 palestinesi uccisi dall’esercito : 1000 feriti : STRISCIA di GAZA, SCONTRI con l'esercito ISRAELE: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 12 palestinesi uccisi, più di 1000 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:33:00 GMT)