Gattuso | ' Juve imbattibile da 6 anni'

Milan - Gattuso : "Juventus più forte ma noi non possiamo fallire. Conti? Ho sbagliato io" : La rincorsa alla Champions del Milan targato Gattuso passa da Torino. Il match contro la Juventus di domani dirà tanto delle ambizioni rossonere: "Se guardiamo i numeri non c'è storia, affrontiamo una ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Milan : il dilemma di Gattuso. Diretta tv - orario - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: Diretta tv e orario della partita. Big match della Serie A all'Allianz Stadium: Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Juventus-Milan - Gattuso LIVE : 'Non possiamo sbagliare - ad Allegri invidio la bravura' : Cinque vittorie consecutive in campionato e una rimonta Champions che adesso è diventata possibile, Milan che si prepara ad affrontare la Juventus capolista, sfida difficile almeno quanto affascinante.

Juventus-Milan - c'è la firma di Gattuso nell'ultimo '2' rossonero a Torino : Il Milan è ancora in attesa della prima tranche del secondo aumento di capitale. Il pagamento dei 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li non è ancora 'visibile' sui conti del club di via Aldo ...

Caressa : 'Juve e Milan ripartite dalla difesa. Gattuso? L'unico che non pensa al rinnovo' : Molto spesso, in passato, Juventus-Milan è stata sfida degli attacchi, tuttavia, in questa stagione il primato della Juventus passa dalla solidità difensiva ritrovata dopo la sfida contro la Samp. Lo ...

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...

Roma - Di Francesco : 'Panchina d'Oro? Ho votato Gasperini. Napoli e Juve più forti di noi - Gattuso...' : Come si ferma Messi? 'Penso a fermare tutta la squadra, composta dai giocatori più forti del mondo. Non ho previsto una marcatura speciale per lui, sicuramente studierò delle contromisure'. Cosa ...

Milan - Gattuso : rinnovo pronto. La firma prima della sfida contro la Juve : «Ha un talento straordinario e il momento per rinnovare arriverà presto, non questa settimana però perché sarò in giro per il mondo», la parte dell'ultimo weekend. E per passare alle cose formali, si ...

Ancelotti senza filtri : 'Gattuso non è solo grinta! Juventus da Champions? Vi dico la verità' : Situazioni diametralmente opposte commentate da Carlo Ancelotti, a margine del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino: "la Juventus può vincere la Champions? È un terno al lotto, resta una ...

Il Milan di Gattuso sfiderà la Juve nella finale di Coppa Italia : Magico Rino Gattuso. Ha portato il suo Milan alla resurrezione piena. I rossoneri con una prova di carattere accedono alla

Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score : Gattuso esulta ai rigori - la finale sarà Juventus Milan! : Risultati Coppa Italia: sarà Juventus Milan la finale del trofeo. I bianconeri battono ancora l'Atalanta, i rossoneri eliminano la Lazio ai rigori e si prendono la seconda finale in tre anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 23:30:00 GMT)

A tutto Lippi : "Scudetto? Occhio anche all'Inter. Juventus da Champions e Gattuso - dico questo. Dybala ha perso di vista la realtà" : Il commissario tecnico della Cina Marcello Lippi affronta diversi temi: dalla corsa scudetto alla Juventus, passando per il Milan e il caso Dybala A tutto Marcello Lippi . L'attuale CT della Cina ...