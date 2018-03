Gas auto inquinanti - Usa allenta limiti? : 02.47 L'amministrazione Trump è pronta ad allentare gli standard che limitano le emissioni di gas delle automobili. Una vittoria per l'industria del settore che -secondo esperti- potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo. Una proposta dei vertici dell'Agenzia Ambientale Federale (EPA), riporta il NYT, è già sulla scrivania di Trump per l'approvazione. Il NYT riporta anche che la California ha già detto che continuerà ...

L’Arera - autorità italiana dell’Energia - ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e Gas nel secondo trimestre del 2018 : L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è The post L’Arera, autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 ...

California - auto carica di bombole di Gas lanciata contro base aerea : si pensa a terrorismo : California, auto carica di bombole di gas lanciata contro base aerea: si pensa a terrorismo Il conducente, che appiccato deliberatamente il fuoco, è morto all’interno della vettura. La Travis Air Force base è un importante terminal per gli aerei cargo militari e da trasporto sulla costa occidentale, che supporta le operazioni nel Pacifico. Ospita circa […]

California - auto in fiamme carica di bombole di Gas sfonda ingresso base militare di Travis : Un' auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale della base aerea militare Travis nel nord della California esplodendo in fiamme dopo che il conducente avrebbe...

California - auto carica di bombole di Gas contro base aerea : si pensa a terrorismo : Un'auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale della base aerea militare Travis , nel nord della California , esplodendo dopo che il conducente avrebbe appiccato ...

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a Gas. AssoGasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a Gas. AssoGasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Privacy : Gasparri - Onu colpisca potentati economici e si tuteli diritto autore : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Colpire veri e propri potentati economici anche con l’intervento dell’Onu e intervenire per tutelare il diritto d’autore, per poter distinguere le informazioni vere da quelle false. Per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sono questi gli insegnamenti che si ricavano dalla vicenda di Cambridge Analytica.“Se non si interviene per fermare questi veri e propri potentati della rete, ...

Privacy : Gasparri - Onu colpisca potentati economici e si tuteli diritto autore (2) : (AdnKronos) – “Rischiamo di colpire mortalmente il commercio, lo spettacolo, la cultura -prosegue l’esponente azzurro- e contro potentati come quelli di Zuckerberg e Bezos i singoli Stati possono poco o nulla, occorre un intervento a livello internazionale prima che sia troppo tardi. Sul piano economico, perchè è ridicolo fissare una web tax al 3 per cento, quando dovrebbe essere almeno del 30 per cento; e sul piano ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole - 2 - : AdnKronos, 'La storia politica dell'amico Paolo Romani parla da se'. Il suo senso delle istituzioni, la sua correttezza pubblica, la sua attenzione nei confronti degli avversari, il suo tratto umano aperto al mondo ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : 'Le odierne parole del presidente Romani ci richiamano all'analisi di una valutazione comportamentale che lo tocca come padre impegnato in quella politica che spesso ci sottrae a momenti di affetto e ...

Senato : Schifani-Gasparri - Romani guida autorevole : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Siamo convinti che i giudizi sulla figura di un politico, in particolar modo quando è chiamato a ricoprire alte cariche, non possano sfuggire alla valutazione sul profilo privato e pubblico dello stesso. E ciò mantenendo un giusto e saggio equilibrio nelle relative valutazioni per evitare che esse sfuggano ad un principio di doveroso buon senso ed imparzialità”. Lo dichiarano l’ex presidente ...

FUGA DI Gas MILANO - EVACUATO PALAZZO 8 PIANI/ Via Pezzotti - sfollati in attesa sugli autobus : MILANO, FUGA di gas in PALAZZO di otto PIANI: evacuate 26 famiglie in via Pezzotti-viale Tibaldi, sfollati ospitati sugli autobus del Comune. Tecnici: "situazione risolta entro sera"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Rompe tubazione del Gas con l'auto a Vaprio d'Agogna : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Rompe tubazione del gas con l'...