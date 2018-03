Galaxy S8 - S8+ e Galaxy Note 8 nuovo aggiornamento per l’Always On Display : Samsung rilascia un aggiornamento per la funzione Always On Display (file APK da scaricare) su Galaxy S8, S8 e Galaxy Note 8: adesso vengono supportate le GIF Animate.Samsung vuole tenere sempre aggiornati i suoi dispositivi di punta, e di recente abbiamo ricevuto i primi feedback che l’azienda coreana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per la funzionalità Always On Display.I dispositivi che stanno ricevendo quest’aggiornamento ...

Galaxy S8 e S8+ nuovo aggiornamento firmware dopo Android Oreo 8.0 : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S8 e S8+ No Brand recentemente aggiornati ad Android Oreo 8.0: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F e un S8+ SM-G955F NO Brand, ovvero non acquistati tramite operatore telefonico, che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware, il primo dopo l’arrivo di Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy S8 e S8+ nuovo firmware ...

Galaxy S8 e S8+ Wind aggiornamento Oreo disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy S8 e S8+ brandizzati dall’operatore Wind: ecco i nuovi firmware.Meglio tardi che mai! Questo è quello che staranno pensando tutti i clienti di Wind che hanno acquistato un Samsung Galaxy S8 SM-G950F o un Galaxy S8+ SM-G955F.Galaxy S8 e S8+ Wind: disponibile l’aggiornamento ad Android OreoAbbiamo infatti conferma che entrambi i ...

Galaxy S8 e S8+ con Android Oreo : le novità dell’aggiornamento : Ecco tutte le novità individuate sui Samsung Galaxy S8 e S8+ dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 grazie al Change log ufficiale: i dettagli per i curiosi.Se possedete un Samsung Galaxy S8 o un S8+ sicuramente in queste ultime ore avrete ricevuto la notifica di aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.In Italia infatti almeno i dispositivi NO brand, sono già aggiornabili da ieri; per i dispositivi Brandizzati forse bisognerà ...

Firmware integrale Android Oreo per Galaxy S8 e S8+ : seriali Italia e link download : Samsung ha reso disponibile l’aggiornamento ad Android Oreo per i Galaxy S8 e S8+ No Brand: ecco i nuovi Firmware e dove scaricarli.Buone notizie, ed era finalmente l’ora, per tutti i possessori Italiani di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F e Galaxy S8+ SM-G955F: è arrivato ufficialmente l’upgrade da Android Nougat 7.0 ad Android Oreo 8.0.Più nello specifico stiamo parlando del Firmware seriale G950FXXU1CRB7 per S8 e del ...

Galaxy S8 e S8+ pagabili a rate da Wind : le nuove condizioni dal 26 febbraio 2018 : A partire dal 26 febbraio 2018 l’operatore Wind cambia le condizioni di acquisto con pagamento rateale dei Samsung Galaxy S8 e S8+: ecco i dettagli.Se siete un cliente dello storico operatore arancione Wind, vi segnaliamo che secondo recenti informazioni a partire dal 26 febbraio 2018 e non oltre il 2 aprile dello stesso anno potrete acquistare a rate un Galaxy S8 o un Galaxy S8+ con nuove condizioni contrattuali.Continue reading Galaxy S8 ...

Galaxy S8 e S8+ tornano a ricevere l’aggiornamento Android Oreo 8.0 : problemi risolti : Samsung riprende l’aggiornamento software Android 8.0 Oreo per Galaxy S8 e S8+; ecco i nuovi firmware che contengono il fix dei problemi precedenti.Vi avevamo segnalato qualche giorno fa che Samsung aveva temporaneamente bloccato il rilascio di Android Oreo 8.0 per i suoi dispositivi top di gamma Galaxy S8 e S8+.L’azienda coreana infatti dopo una serie di feedback da parte di utenti e controlli accurati aveva individuato dei problemi ...

Download E Installazione Manuale Android Oreo G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 Su Galaxy S8/S8+ : Ecco la guida completa per installare subito il firmware Android Oreo 8.0 G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 su Galaxy S8/S8+. Guida Download e Installazione Manuale Android Oreo 8.0 G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 su Galaxy S8/S8+ Download Firmware G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 Per Galaxy S8/S8+ Solo poche ore fa ti abbiamo segnalato in un articolo dedicato che da qualche ora Samsung ha […]

Installa Subito Android Oreo Su Galaxy S8/S8+ (Exynos) : Ecco la guida completa per Installare Subito Android Oreo 8.0 Stabile su Galaxy S8/S8+. Guida Installazione Android Oreo 8.0 su Galaxy S8/S8+ Installare Android Oreo 8.0 su Samsung Galaxy S8/S8+ (Exynos) Finalmente ci siamo. Come abbiamo visto negli scorsi giorni, Samsung ha iniziato il rilascio di Android Oreo 8.0 in Germania per Galaxy S8 Plus, mentre ieri sono arrivate ulteriori conferme dalla Polonia, dalla […]