Gabriele Anagni fidanzata | la vita privata dell' attore

gossippiu

(Di venerdì 30 marzo 2018)ha una? Sullaci sono arrivate molte domande: piace alle ragazze, ma piace anche alle mamme che lo vedono come un bravo ragazzo e che per questo vogliono sapere se è impegnato, se ha trovato l'amore e se è sereno. Di sicuro potrebbe esserlo a prescindere dall'avere o meno accanto unapuò essere molto soddisfattoa sua carriera, per esempio, e qualche gioia può arrivare dallain relazione alla sua famiglia o agli amici, per esempio. È un discorso che vale per tutti, ovviamente, e non soltanto per un. In ogni caso, abbiamo indagato sulladiin occasione del suo ritorno a Un posto al sole nei panni di Claudio, il personaggio che è stato fidanzato con Sandro Ferri, e qualcuno spera anche di vederlo di nuovo in Questo nostro amore 80. Cosa abbiamo scoperto? Nulla di ...