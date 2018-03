Furore 2 spoiler 8 aprile | Franco e Saro riconquisteranno Marisella e Giovanna?

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di, la fiction arrivata alla sua seconda stagione su Canale 5 con protagonista Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Le anticipazioni dell'ultima puntata in onda domenica 8svelano chedovrà scegliere trae Giuseppina, mentrefarà di tutto pur di riconquistare2: riassunto puntata precedente Nella puntata precedente di2 abbiamo visto cheha capito che suo fratello Vito è stato ucciso da Osvaldo Calligaris. Intanto è scoppiata la passione tra il poliziotto e, tanto che sono tornati a Lido Ligure per vivere la loro genuina storia d'amore alla luce del sole. Giuseppina ha meditato un'atroce vendetta nei confronti della sorella, rea di averle portato via il promesso sposo. Intanto la carta d'identità di Giordano è scomparsa durante un violento temporale, ...