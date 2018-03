today

: RT @Today_it: Frizzi, l'affondo della giornalista Rai: 'Messo da parte perché non era raccomandato, e oggi lo celebrano' - nicola_ven65 : RT @Today_it: Frizzi, l'affondo della giornalista Rai: 'Messo da parte perché non era raccomandato, e oggi lo celebrano' - Today_it : Frizzi, l'affondo della giornalista Rai: 'Messo da parte perché non era raccomandato, e oggi lo celebrano'… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Sulla Rai sembra abbattersi una vera tempesta a pochi giorni dalla morte di Fabrizio. Per il conduttore scomparso celebrazioni in grande stile sulla tv di Stato, che però per anni lo...