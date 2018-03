Frizzi | Hunziker risponde alle critiche | Ognuno affronta il lutto come vuole

Morte Frizzi - Hunziker furiosa : 'In primo luogo, da che mondo è mondo, ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole, come può e a sua completa sensibilità e discrezione. Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio ...

Frizzi - lo sfogo di Michelle Hunziker : "Ecco perché non ho scritto nulla sulla sua morte" : La showgirl in un lungo post su Instagram si difende alle accuse 'social' e rivendica la libertà di vivere il lutto in modo privato I funerali di Fabrizio Frizzi Frizzi, la moglie Carlotta abbraccia ...

Linciata dopo la morte di Fabrizio Frizzi : monta la rabbia di Michelle Hunziker : ... ' In questi ultimi 2 giorni ho riflettuto riguardo un fenomeno assurdo che sta accadendo nel mondo dei social e che, con mio grande dispiacere, mi ha toccato da vicino '. Michelle parla di persone ...

Fabrizio Frizzi - Michelle Hunziker risponde alle critiche sui social : Michelle Hunziker fino a oggi era tra quegli artisti che non aveva dedicato ancora un pensiero social a Fabrizio Frizzi. Attaccata dagli utenti del web la conduttrice ha deciso di rispondere alla critiche con un lungo post su Instagram speigando perché ha deciso di restare in silenzio dopo la scomparsa di un collega che, scrive, ha amato tantissimo: Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi ...

Fabrizio Frizzi - Michelle Hunziker : 'Perché non ho scritto nulla su di lui' : 'In questi ultimi due giorni ho riflettuto riguardo un fenomeno assurdo che sta accadendo nel mondo dei social e che, con mio grande dispiacere, mi ha toccato da vicino. Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale sentendosi in assoluto potere, nella loro ...

Michelle Hunziker ecco perché non ho dedicato un post a Fabrizio Frizzi : Michelle Hunziker è finita in un mare di polemiche per non aver ricordato Fabrizio Frizzi in occasione della sua morte. La conduttrice televisiva è stata attaccata da diversi utenti sul web che le hanno rimproverato non solo di non aver speso parole per il collega sui social, ma anche di aver pubblicato in questi giorni foto di lei e della sua famiglia sorridente. Dopo giorni di silenzio però Michelle non ha resistito e ha replicato alle ...

Michelle Hunziker svela perché non ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi non ricordato da Michelle Hunziker: è polemica Molti fan di Michelle Hunziker hanno attaccato in questi giorni la bionda conduttrice sui social per non aver ricordato Fabrizio Frizzi nemmeno con due parole o una foto. Michelle non ha mai voluto dire il perché di questa sua scelta, ma oggi, stanca della polemica che si accennava a cessarsi, ha scritto la sua spiegazione attraverso un lungo monologo. La Hunziker ha quindi ...