leggo

: #FF #Frizzi da giovane, il video per la figlia Stella pubblicato da Rita Dalla Chiesa - biancacle : #FF #Frizzi da giovane, il video per la figlia Stella pubblicato da Rita Dalla Chiesa - leggoit : Frizzi da giovane, il video per la figlia Stella pubblicato da Rita Dalla Chiesa - Elysa882 : #EmiliaFares la ragazza non vedente su #FabrizioFrizzi: 'la sua voce era giovane e per me resterà Woody' -… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) In questi giorniha evitato sovraesposizioni mediatiche nel ricordare Fabriziocon cui ha condiviso 16 bellissimi anni, ma a modo suo ha voluto rivolgere un pensiero all' ex ...