Francia | spari contro l’auto di un giornalista in esilio | uccisa la moglie

Francia - spari contro agenti e ostaggi in un supermarket : tre morti - ucciso il terrorista : Assalto delle teste di cuoiofrancesi al supermercato di Trebes, ucciso il terrorista. Lorendono noto fonti sul posto. Prima di morire aveva ucciso tre persone. Una è il passeggero di un'auto usata in un primo momento per allontanarsi da Carcassonne dove aveva sparato a dei poliziotti.

BURKINA FASO - ATTACCO AMBASCIATA Francia/ Ouagadougou ultime notizie : spari in Capitale - uccisi 5 assalitori : BURKINA FASO, ATTACCO in AMBASCIATA FRANCIA: le ultime notizie sugli spari a Ouagadougou, ATTACCO al quartiere generale dell'esercito, fuoco sui passanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:38:00 GMT)