Francia | macellaio ucciso dai terroristi a Trebes Vegana esulta su Facebook | condannata

In Francia un'attivista vegana è stata condannata per aver celebrato l'uccisione di un macellaio nell'attentato di Trèbes : Aveva scritto su Facebook che trovava giusto che "un assassino sia stato ucciso da un terrorista"

Francia - si barrica in un supermarket : "Ha urlato Allah akbar". Due morti - uno è il macellaio : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo, di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

