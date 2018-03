Francia | aveva esultato su Facebook per morte macellaio durante attacco a Trebes | vegana

ilfattoquotidiano

: #Francia, assalto delle teste di cuoio a #Trebes: muore il terrorista. Aveva preso ostaggi in un supermercato e ucc… - Agenzia_Ansa : #Francia, assalto delle teste di cuoio a #Trebes: muore il terrorista. Aveva preso ostaggi in un supermercato e ucc… - ilpost : Il gendarme che aveva preso il posto di un ostaggio nell’attentato a Trèbes è morto - angelomangiante : Attentatore ucciso dalle teste di cuoio francesi. Aveva precedenti penali ed era già stato in carcere. Un bagno di… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) È stata condannata a sette mesi di prigione con la condizionale lache si era rallegrata sudelladeldel supermercato di Trèbes, Christian Medves, per mano del terrorista Radouane Lakdim. La procura di Foix, nel sud dellaaperto un’inchiesta per “apologia di terrorismo” dopo la pubblicazione del post nel quale la donna, che si presenta sui social network come militante animalista e produttrice di formaggi vegani,scritto: “Cosa, vi sciocca che un assassino si faccia uccidere da un terrorista? Non io, ho zero compassione per lui. Alla fine esiste pure una giustizia”. Il post era stato rapidamente rimosso dae ieri è arrivata la condanna per direttissima. La donna era stata fermata e portata nella gendarmeria di Saint-Gaudens. Due giorni fa invece un ex candidato della France Insoumise – partito ...