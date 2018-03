Fortnite | il celebre streamer Ninja usa un insulto razzista durante una diretta | ma

eurogamer

Fortnite: volete diventare più bravi in Battaglia Reale? Ecco due consigli del celebre streamer Ninja

(Di venerdì 30 marzo 2018) Molti di voi conosceranno Tyler "" Blevins, ilche, grazie alla sua popolarità, ha confermato di guadagnare ben 500.000 dollari al mese.è unomolto famoso per le sue dirette di, ma recentemente si è trovato al centro di un'aspra polemica. Nello specifico, come riporta Polygon,una delle sue live su Twitch, Blevins avrebbe usato unmentre canticchiava i versi di un brano rap. Subito sono fioccate le accuse esi è difeso dichiarando:"Sono convinto che tutto questo sia un grosso malinteso ma voglio scusarmi con tutti. E' una mia responsabile creare contenuti di qualità per il mio canale e non lasciare che si generino incomprensioni di questo tipo. Mi scuso con tutti, non era mia intenzione offendere nessuno."Read more…