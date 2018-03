Fortnite e Call of Duty | WW2 hanno spinto la spesa per i titoli digitali di febbraio

eurogamer

(Di venerdì 30 marzo 2018) In base all'ultimo rapporto di Superdata, riporta PCgamer, emerge come il mercato mondiale dei videogiochisia cresciuto del 6% di anno in anno fino a2018, raggiungendo un giro di 9.1 miliardi di dollari come totale.Possiamo anche notare come il mercato di realtà pay-to-play e free-to-play sia in leggero calo su PC, mentre il mercato dei giochi che per essere giocati devono essere acquistati è cresciuto del 33%.A trainare laditale negli Stati Uniti abbiamo giochi comeof: WW2 e, a sorpresa,. Il free-to-play su PC è sceso del 4% mentre, secondo Superdata, quello stesso mercato su console è invece aumentato del 359% e no, non si tratta di un errore di battitura.deve sicuramente aver avuto un ruolo non indifferente in questo trend.Read more…